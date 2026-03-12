Ángel Muñóz evidenciado con llamada sobre divorcio y casa

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).-

, la joven que afirma haber sostenido una

, el esposo de, muestra algunas de las presuntas llamadas que habrían sostenido, en las que él (o la persona que la joven asegura que es él) habla de sus planes de quedarse con la casa que comparte con la cantante, cuando se efectúe suLa creadora de contenido habló en "" sobre el noviazgo que tuvo con Muñóz, durante seis meses, meses en los que afirma que crearon un, que llevó a la pareja dea confiarle algunas de las intimidades de la familia, de las que ahora la joven habla públicamente.En sus, Toval indicó que, en realidad, no pensaba dar másque la que concedió al programa de Telemundo pero, al ver que Ángel Muñóz piensaen su contra, creyó que evidenciarlo era la forma óptima de demostrar que habla de hechos verdaderos.Fue entonces que compartió varios, donde una, la que afirma que es de Muñóz, habla del panorama de su vida familiar, asegurando que está cansado de su situación y la forma en que los hijos deafectan la relación que existe entre ellos.De hecho, expresa que no sólo él desea divorciarse, sino que la propiale habría planteado la"Se quiere divorciar, le dije ´está bien´, yo también ya, quiero, la verdad, era mucho para mí".Y, si bien, habla de querer el, también menciona que, antes, buscará quedarse con la casa donde vive con la intérprete de regional."Yo, mi sueño, es quedarme con esta casa, quiero pagar yo más que ella, mi plan es hacer dinero donde yo pueda,por si algo pasa, esa casa lo tiene todo, es la".En los audios se le escucha decir que la casa ya está a su nombre, pero que, la intención de la cantante sería la de dividirse el porcentaje de la casa, situación que Muñóz buscaría evitar; afirma que, en cuanto lo logre, lo primero que hará será separarse."Ella como que quiere, dice que quiere el porcentaje, yo lo que quiero es el, cuando tenga esela voy a".En otro de los audios que exhibió, se le escucha hablar de dos de los hijos de, a quienes describió como"(...) que a Emiliano lo teníamos que correr, que Chema se quedara y que yo era el que me tenía que ir y, como Chema es bien manipulador, le meten cosas a la cabeza, más Chema que Emiliano, Chema es el que se va a quedar con todo; tengo que reconocer que sí me siento como".Además, expresa que, si losno se involucrasen en su dinámica, la relación entre los dos aún tendría un futuro."Si ella no tuviera a sus hijos, sí estuviéramos bien".