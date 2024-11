Ángela Aguilar y Christian Nodal: Consejos ante críticas y amor verdadero

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 5 (EL UNIVERSAL).- Ángela Aguilar abre su corazón y confiesa que, si bien, los comentarios negativos sí la afectan, tampoco la definen, consejo que repite a su ahora esposo, Christian Nodal, pues desde que comenzaron su relación han recibido un sinfín de críticas.

Con sorpresa, la cantante de 21 años recibió la noticia de que sería considerada como "una de las mujeres del año", por la revista "Glamour", para la cual ofreció una entrevista exclusiva.

La publicación tiene lugar a poco menos de una semana de que Cazzu, expareja de Nodal, aclarara que era falso que ella conocía la relación que el cantante y Ángela habían emprendido, aparentemente, desde antes de que ellos terminaran su noviazgo, como la hija de Pepe Aguilar afirmó en una entrevista a "ABC".

Y, si bien, no queda muy claro si Ángela conversó con "Glamour" antes o después de que Cazzu rompiera el silencio, la joven hizo alusión a todas las críticas a las que se ha enfrentado.

Ángela reconoce que no es indiferente a la opinión de las personas, aunque destacó que, desde los últimos meses, ha caído en la cuenta de que, lo más importante no es lo que las o los demás opinen de ella, sino contar con la propia certeza de saber quién es y dar lo mejor de sí a quienes la rodean.

"No te diré que los malos comentarios no me afectan, porque eso sería inhumano, pero lo que sí es que no me definen, pueden tener un efecto en mí pero no en lo que soy. (...) Al final, lo más importante es que las personas que son significativas para mí y yo sabemos quiénes somos, qué representamos y cuáles son nuestras intenciones".

La joven estimó que fue alrededor de hace tres años atrás, cuando comenzó a estar involucradas en polémicas que sólo han tratado de desestabilizar la trayectoria musical que ha construido a base de esfuerzo y mucha pasión por mantener despierto el legado de los Aguilar.

Reconoció que, en principio, se esforzaba por tratar de aclarar o explicar que lo que se decía de ella no era cierto. pero, con el paso del tiempo, cayó en la cuenta que era parte de estar involucrada mediático.

Son estas mismas palabras las que dice a su esposo, cuando son señalados o juzgados en redes sociales.

"Al estar en el ojo público, a menudo sentí la necesidad de justificarme. Sin embargo, estos últimos meses he aprendido que lo más importante es que las personas que son significativas para ti sepan quién eres y por qué tomas las decisiones que tomas. (...) A veces le digo a Christian que intentar controlar a los demás es ser un poco psicópata, porque no puedes manejar las acciones de otras personas ni lo que sucederá. Lo único que podemos controlar son nuestras acciones y asegurarnos de que nuestra bondad esté a la altura de nuestras intenciones".

La semana pasada, a pocas horas de que la entrevista de Cazzu se emitiera, Nodal salió a hablar para defender su relación con Ángela, aclarando que, presumiblemente, nunca fue infiel a su expareja.

Después de que este video se hiciera viral, circuló la versión que fue el padre de Ángela, Pepe Aguilar, quien instó a Christian a defender a Ángela públicamente, argumentando que era su deber como esposo.