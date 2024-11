Critican que Ángela Aguilar conduzca los Kids' Choice Awards

Ángela Aguilar no deja de recibir críticas en redes sociales, los comentarios en contra de la cantante de 21 años arreciaron después de que Cazzu, la expareja de su esposo Christan Nodal, aclarara que ella no sabía nada sobre la relación previa entre Ángela y Christian, tal y como lo aseguró la hija de Pepe Aguilar, ahora, tras confirmase que conducirá los Kids´ Choice Awards México (KCA), las críticas no paran.

Hace unas horas, una revista le otorgó el título de "Mujer del año", algo que de nuevo la puso en tendencias en redes sociales por las opiniones en contra por dicho nombramiento, y ahora, los premios de Nickelodeon también están recibiendo una ola de críticas.

La premiación se llevará a cabo el 19 de noviembre y además de Ángela como conductora, estará Michael Ronda; en el sitio de Instagram de los premios los comentarios han sido limitados después de las reacciones de los cibernautas, quienes no se mostraron de acuerdo con la decisión.

La cantante de regional mexicano también figura entre las nominadas como Artista Mexicano junto a Piccus, Danna, y CD9.

Los Nickelodeon Kids' Choice Awards México son la edición mexicana de los Nickelodeon Kids' Choice Awards realizados en los Estados Unidos y la primera premiación de Nickelodeon de habla hispana. Al igual que los premios estadounidenses, los KCA México son realizados por Nickelodeon.

Meses de críticas para Ángela y los Aguilar

Las críticas para Ángela Aguilar no han parado desde que el 10 de junio se confirmara que sí tenía una relación con su ahora esposo Christian Nodal, después de que 15 días antes éste anunciara su separación con su ex, la trapera argentina Cazzu, con quien tiene una hija llamada Inti.

A partir de entonces, los comentarios negativos para la hija de Pepe Aguilar no se han detenido en las redes, ni siquiera por sus buenas presentaciones ya sea sola, en shows junto a su familia o cuando canta con su esposo Christian Nodal.

Salvo su grupo de fans, que parece ser cada vez más pequeño ante la oleada de críticas, Ángela Aguilar navega contra la corriente de los señalamientos, los ataques y las peticiones de cancelación tras supuestamente haber sido la tercera en discordia entre Nodal y Cazzu.

No sólo Ángela recibe malos comentarios en sus redes, también se pueden leer en las redes de Pepe Aguilar o de Leonardo, su hermano.

Aunque tras las declaraciones de Cazzu, Christian Nodal salió a defender a su esposa Ángela, esto parece que repercutió aún más a la imagen de la joven cantante, quien también ya está confirmada para cantar en los próximos premios Latin Grammy, que se realizarán el 14 de noviembre.