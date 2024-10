Ángela Aguilar defiende a Christian Nodal durante concierto

Christian Nodal y la cantante Ángela Aguilar no se sueltan, y ahora le tocó al intérprete de regional mexicano acompañar a su esposa a la presentación que tuvo en Chicago, donde la artista de 21 años no sólo se lució cantando, sino que aprovechó para defender a su marido.

La hija de Pepe Aguilar ofreció un show íntimo en el que presentó junto a Felipe Botello el tema "Abrázame", pero cuando Nodal fue solicitado en el escenario, Ángela defendió el que no estuviera presente, pues Christian disfrutaba el show cómodamente desde su butaca.

Videos captados por los seguidores de la pareja y después compartidos en cuentas de Instagram de fans, muestran que Nodal aplaudió a Ángela desde su lugar como un fan, mientras que el público solicitó su presencia para que cantara junto a su esposa la canción "Dime cómo quieres".

Sin embargo, Ángela justificó la ausencia de su marido en el escenario, y dijo que es muy trabajador; a manera de respuesta a lo que se ha dicho sobre la baja en la venta de boletos para sus conciertos de Christian, Aguilar afirmó que todos los conciertos de su marido han estado llenos.

"Mi marido es muy trabajador y lleva seis conciertos en siete días y ha llenado todos, para que sigan hablando", expresó entre el alarido del público.

Nodal besa a Ángela Aguilar en el escenario

Aunque los asistentes al concierto pensaron que en esta ocasión no verían una escena romántica entre Ángela Aguilar y su esposo Christian Nodal, esto no ocurrió, pues la cantante recibió una sorpresa.

Un pastel y su marido en el escenario fueron el escenario perfecto para que los recién casados se dieran un beso en los labios, acto que el público aplaudió y aprovechó para pedir, sin éxito, que cantaran juntos.

Eso sí, la idea de una gira conjunta no está descartada, de hecho, recientemente Nodal lo soltó en uno de sus conciertos, donde dijo que ya estaba negociando el que él y su esposa hicieran una gira juntos, así que el deseo de muchos de verlos a ambos cantando sobre el escenario varias canciones se podría hacer realidad muy pronto.

Christian y Ángela se casaron el pasado 24 de julio en medio de la sorpresa de sus seguidores, pues el romance entre ellos apenas se había confirmado luego de que el intérprete de "Botella tras botella" confirmara que ya no tenía una relación de pareja con la trapera argentina Cazzu, con quien tiene una hija de un año llamada Inti.