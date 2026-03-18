Ángela Aguilar hospeda a periodista tras cancelación de vuelos en Houston
La convivencia en la casa de Ángela Aguilar y Christian Nodal incluyó actividades como paseos y preparación de comida tradicional española.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).-Jomari Goyso , periodista de Univisión, relata que, este fin de semana, se enfrentó a varias cancelaciones de vuelos
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
, durante su estancia en Houston, por lo que Ángela Aguilar, con quien sostiene una buena amistad, lo invitó a hospedarse en la casa que comparte con su esposo, Christian Nodal, donde fue recibido de la forma más hospitalaria posible.
A través de sus redes sociales, Goyso narró los hechos que tuvieron lugar hace unos días, cuando viajó a Texas para presenciar el concierto que Pepe Aguilar ofreció en el NGR Stadium, como parte de los eventos del "Go Tejano Day".
El plan original de Jomari era pasar un día en Houston, sin embargo, se enfrentó a una serie de cancelaciones de aerolíneas que prolongaron su estancia a tres días en total.
En ese contexto fue que Goyso elogió la hospitalidad de Ángela, que al ver que el periodista no podía volver a casa, como había planeado, lo invitó a que se quedase en su hogar. De hecho, atribuyó a la joven el hecho de que, pese a los inconvenientes, convirtiera la experiencia en un momento inolvidable.
"No sé qué hubiera sido de mí, sin ti, en este viaje a Houston, mi querida Ángela, lo que era un viaje de 24 horas, se convirtió en tres días por el caos de los aeropuertos, ¡sacó lo positivo de todo!", confió en la publicación que hizo en Instagram, acompañada de algunos de los momentos que compartió con la menor de los Aguilar.
En el clip se puede ver como Jomari viajó siempre en compañía de la joven, con quien bromeó y conversó largas horas, en la espera de que se realizara el show de Aguilar, con quien también tuvo la oportunidad de interactuar, al término del concierto, el cual estuvo presidido por un show de charrería, el acompañamiento de mariachi y, por supuesto, el ya acostumbrado jaripeo.
"Y, el regalo, fue visitar tu hogar y el de Christian, estaré eternamente agradecido por todo lo que hemos vivido estos días que Dios planeó, te quiero mucho, gracias por hacerme sentir en casa", prosiguió en el post.
En otra publicación, Goyso mostró algunas imágenes de su estancia en la casa de Ángela y Christian, en donde convivió con caballos y, además, preparó la típica tortilla española; también paseó por los pastizales que se extienden a lo largo de la propiedad y que, un día, Nodal describió comparables a vivir en un "bosque".
"Entre familia, sabor a México, caballos e historias que se quedan en familia (...), la vida siempre me recompensa con momentos inolvidables, gracias a la familia Aguilar y, sobre todo, a Christian y Ángela, por tenerme en su casa", reiteró.
no te pierdas estas noticias
Ángela Aguilar hospeda a periodista tras cancelación de vuelos en Houston
SLP
El Universal
La convivencia en la casa de Ángela Aguilar y Christian Nodal incluyó actividades como paseos y preparación de comida tradicional española.
Marianne Gonzaga acusa a César Pantoja por campaña falsa y fotos
SLP
El Universal
El caso podría involucrar la Ley Olimpia, que sanciona la violencia digital y la vulneración de la intimidad sexual.
Kelly Reales revela infidelidad de su pareja con Ricky Martin
SLP
El Universal
Max Barz negó la infidelidad, pero Kelly Reales terminó la relación tras evidencias en redes sociales.