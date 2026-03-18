Ángela Aguilar hospeda a periodista tras cancelación de vuelos en Houston

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).-

, periodista de Univisión, relata que, este fin de semana, se enfrentó a varias

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, durante su estancia en, por lo que, con quien sostiene una buena amistad, lo invitó a hospedarse en la casa que comparte con su esposo,, donde fue recibido de la forma más hospitalaria posible.A través de sus, Goyso narró los hechos que tuvieron lugar hace unos días, cuandopara presenciar el concierto que Pepe Aguilar ofreció en el NGR Stadium, como parte de los eventos del "Go Tejano Day".Eldeera pasar un día en, sin embargo, se enfrentó a una serie de cancelaciones de aerolíneas que prolongaron su estancia aen total.En ese contexto fue que Goyso elogió la, que al ver que el periodista no podía volver a casa, como había planeado, lo invitó a que se quedase en su hogar. De hecho, atribuyó a la joven el hecho de que, pese a los inconvenientes, convirtiera la experiencia en un momento inolvidable."No sé qué hubiera sido de mí, sin ti, en este viaje a, mi querida Ángela, lo que era un, se convirtió enpor el caos de los aeropuertos, ¡sacó lo positivo de todo!", confió en la publicación que hizo en, acompañada de algunos de los momentos que compartió con la menor de los Aguilar.En el clip se puede ver comoviajó siempre en compañía de la joven, con quienlargas horas, en la espera de que se realizara el show de Aguilar, con quien también tuvo la oportunidad de interactuar, al término del concierto, el cual estuvo presidido por un show de charrería, el acompañamiento de mariachi y, por supuesto, el ya acostumbrado jaripeo."Y, el regalo, fue visitar tu hogar y el de Christian, estaré eternamentepor todo lo que hemos vivido estos días que Dios planeó, te quiero mucho, gracias por hacerme sentir en casa", prosiguió en el post.En otra publicación, Goyso mostró algunasde su estancia en lay Christian, en donde convivió con caballos y, además, preparó la típica; también paseó por los pastizales que se extienden a lo largo de la propiedad y que, un día, Nodal describió comparables a vivir en un "bosque"."Entre familia, sabor a México, caballos e historias que se quedan en familia (...), la vida siempre me recompensa con, gracias a lay, sobre todo, a, por tenerme en su casa", reiteró.