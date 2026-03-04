Ángela Aguilar responde a rumores de retiro con mensaje y foto

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- Ángela Aguilar toma distancia del escándalo de las redes sociales, la cantante de 22 años ha tenido comunicación constante y cercana a través de su canal de whatsapp, donde hace unas horas compartió un nuevo mensaje en el que aclara que no se retira como muchos pensaron.

La hija de Pepe Aguilar detalló que no está viviendo la historia que algunos insisten en escribir por ella; la cantante y esposa del Christian Nodal acompañó su reflexión con una fotografía en el gimnasio, con lo que mostró lo disciplinada que es.

"No me voy a retirar. No estoy viviendo la historia que algunos insisten en escribir por mí. Entreno porque me preparo. Trabajo porque tengo metas claras. Canto porque es mi pasión. La foto en el gimnasio sólo es disciplina", se lee.

Aguilar compartió que ha pensando durante estos meses que cuando el espectáculo es el negocio, la verdad estorba, por ende, la calma incomoda mucho, como es su caso, pues recientemente compartió su deseo de mantenerse alejada del ruido de las redes y estar más cerca de su círculo seguro.

"He entendido algo en este año y algunos meses: cuando el espectáculo es el negocio, la verdad estorba. El ruido se monetiza. La distorsión entretiene y la calma incomoda... mucho. Porque cuando una narrativa está diseñada para sostenerse en el escándalo, la verdad no siempre es suficiente para frenarla".

La nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar finalizó su mensaje diciendo que ha optado por el silencio en muchas ocasiones, y no porque no tenga argumentos para responder, sino para que respuesta no se convierta en una discusión pública.

"He elegido no responder muchas veces. No por falta de argumentos, sino porque no todo merece convertirse en discusión pública".

La polémica ha acompañado a Ángela Aguilar desde que en 2024 hizo público su romance con Nodal, quien recién había anunciado su separación con Cazzu, con quien tiene una hija llamada Inti.