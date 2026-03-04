logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

Fotogalería

EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Familiares despiden a Doña Rosita García de Valladares

Fue una persona que recorrió un camino para acompañar en el suyo, a quienes padecían de alguna desventaja

Por Redacción

Marzo 04, 2026 03:00 a.m.
A
Familiares despiden a Doña Rosita García de Valladares

Familia, amigos cercanos, empresarios, representantes de organizaciones altruistas, directivos de la Cruz Roja Mexicana y personajes de la vida política despidieron con una misa a Doña Rosita García de Valladares.

El oficio religioso, a cargo del presbítero Gabriel del Valle, director del Colegio Andes, se convirtió en una emotiva pero nostálgica despedida, que dio cuenta de vida, obra y legado de Doña Rosita, de toda su trayectoria como benefactora, esposa, madre, abuela y bisabuela, como mujer creyente y fiel a sus principios hasta el último de sus días y como constructora de una familia unida.

En presencia de Rosa María, Charo, Josefina, Juan Carlos, Pablo y Miguel Fernando Valladares García, en la homilía de la misa que se desarrolló en el templo de la Sagrada Familia de Nazareth, el sacerdote recordó anécdotas que incluyen el significado del nombre Rosa María, que para el caso de la señora Rosita es "la rosa de María".

Reconoció a una persona que recorrió un camino para acompañar en el suyo a quienes de alguna manera han sufrido alguna desventaja, ya sea de salud, por su estado de pobreza o por diversas necesidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Doña Rosita, señaló, comprendió el dolor de todos y siempre extendió una mano para aliviar cada necesidad.

Pablo Valladares De la Torre, Marijó Valladares de la Torre y Daniela Muriel Valladades rezaron las peticiones.

Daniela dijo que Doña Rosita ya se reúne con Don Miguel Román Valladares y con su nieto Miguel. También la recordó por su trabajo en el Banco de Alimentos, la Cruz Roja y su incondicional apoyo en las olimpiadas especiales.

Rosa María Rosillo Valladares, agradeció la asistencia y en su mensaje dijo que su abuela Doña Rosita era factor de unión familiar, los domingos siempre estuvo pendiente de sus hijos, nietos y bisnietos hasta que su enfermedad se lo permitió y las navidades fueron felices porque ella los procuraba y cuidaba cada detalle.

Santiago Gaviño Valladares, también agradeció la vida de Doña Rosita y el haber mantenido la unión familiar y que fue una gran madre, abuela y bisabuela.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tráfico se intensifica en la zona oriente de la capital
Tráfico se intensifica en la zona oriente de la capital

Tráfico se intensifica en la zona oriente de la capital

SLP

Redacción

El tránsito se complica en el oriente de la capital; centro registra aumento vehicular y alta presencia de peatones

Clima en San Luis Potosí: frío por la mañana, calor y lluvias por la tarde
Clima en San Luis Potosí: frío por la mañana, calor y lluvias por la tarde

Clima en San Luis Potosí: frío por la mañana, calor y lluvias por la tarde

SLP

Redacción

Protección Civil prevé niebla matutina, calor vespertino, lluvias aisladas y riesgo de incendios en las cuatro regiones del estado

Destaca San Luis por baja en delitos de alto impacto
Destaca San Luis por baja en delitos de alto impacto

Destaca San Luis por baja en delitos de alto impacto

SLP

Redacción

El estado, entre las entidades más seguras al registrar cifras históricas a la baja en homicidios -sumario

Tiene nuevo mando la Guardia Nacional
Tiene nuevo mando la Guardia Nacional

Tiene nuevo mando la Guardia Nacional

SLP

Samuel Moreno