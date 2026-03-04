Familiares despiden a Doña Rosita García de Valladares

Familia, amigos cercanos, empresarios, representantes de organizaciones altruistas, directivos de la Cruz Roja Mexicana y personajes de la vida política despidieron con una misa a Doña Rosita García de Valladares.

El oficio religioso, a cargo del presbítero Gabriel del Valle, director del Colegio Andes, se convirtió en una emotiva pero nostálgica despedida, que dio cuenta de vida, obra y legado de Doña Rosita, de toda su trayectoria como benefactora, esposa, madre, abuela y bisabuela, como mujer creyente y fiel a sus principios hasta el último de sus días y como constructora de una familia unida.

En presencia de Rosa María, Charo, Josefina, Juan Carlos, Pablo y Miguel Fernando Valladares García, en la homilía de la misa que se desarrolló en el templo de la Sagrada Familia de Nazareth, el sacerdote recordó anécdotas que incluyen el significado del nombre Rosa María, que para el caso de la señora Rosita es "la rosa de María".

Reconoció a una persona que recorrió un camino para acompañar en el suyo a quienes de alguna manera han sufrido alguna desventaja, ya sea de salud, por su estado de pobreza o por diversas necesidades.

Doña Rosita, señaló, comprendió el dolor de todos y siempre extendió una mano para aliviar cada necesidad.

Pablo Valladares De la Torre, Marijó Valladares de la Torre y Daniela Muriel Valladades rezaron las peticiones.

Daniela dijo que Doña Rosita ya se reúne con Don Miguel Román Valladares y con su nieto Miguel. También la recordó por su trabajo en el Banco de Alimentos, la Cruz Roja y su incondicional apoyo en las olimpiadas especiales.

Rosa María Rosillo Valladares, agradeció la asistencia y en su mensaje dijo que su abuela Doña Rosita era factor de unión familiar, los domingos siempre estuvo pendiente de sus hijos, nietos y bisnietos hasta que su enfermedad se lo permitió y las navidades fueron felices porque ella los procuraba y cuidaba cada detalle.

Santiago Gaviño Valladares, también agradeció la vida de Doña Rosita y el haber mantenido la unión familiar y que fue una gran madre, abuela y bisabuela.