Ángela Aguilar y Nodal presenciaron enfrentamiento armado en Zacatecas

ZACATECAS, Zac., febrero 17 (EL UNIVERSAL).- A cinco días de que ocurrió el ataque del crimen organizado contra elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas en el municipio de Villanueva, el

revela que a los artistas Ángela Aguilar y Cristian Nodal les tocó presenciar el

armado ocurrido cerca en las inmediaciones del Rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar.Sin embargo, aclaró que "ladel", registrado el pasado jueves (12 de febrero) en el municipio de Villanueva y descartó por completo que se hubiera tratado de un intento de secuestro o agresión directa contra ellos y también aclaró que ese día, Pepe Aguilar no se encontraba en Zacatecas, sino en la Ciudad de México.En varias entrevistas que ha dado a la prensa zacatecana, el fiscal ha precisado que el pasado jueves se realizó un operativo para la detención de cuatro generadores de violencia en esa zona de Jalpa, Tabasco y Villanueva, entre ellos, aldelen el sur de Zacatecas, apodado "El Braca", sin embargo, refiere que cuando ocurrió el ataque contra las fuerzas especiales de seguridad sobre la carretera federal 54, "lamentablemente ellos (Ángela Aguilar y Cristian Nodal) iban saliendo con camino hacia el", dijo el fiscal.Mencionó que los dos artistas de regional mexicano "directo, ni fueron el objetivo del", pero, sí les tocó presenciar la agresión contra las fuerzas de seguridad, por eso, decidieron regresar hacia un lugar que se llama El Pitayo, ya que a la entrada de la comunidad de Tayahua existe unde las autoridades y del Ejército Mexicano.Confirmó que después de que fueron resguardados, a los dos cantantes se les brindó acompañamiento con un dispositivo de seguridad hasta el, ubicado en el, para que pudieran abordar su vuelo.Ángela Aguilar y Christian Nodal estuvieron "en laTras la polémica desatada luego de que el pasado jueves 12 de febrero la cantante Ángela Aguilar y su esposo Christian Nodal presenciaran unentre un grupo delictivo y agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) en las inmediaciones del rancho "El Soyate", el periodistaaseguró que la pareja tuvo la protección de agentes federales ante laDe acuerdo con la información a la que tuvo acceso el periodista, Ángela Aguilar y Nodal, propiedad de la familia Aguilar, para dirigirse al, cuando se encontraron con unentre autoridades y delincuentes "literalmente, se estaban agarrando a balazos", dijo el reportero.En entrevista telefónica con el periodista Luis Cárdenas, durante su programa en MVS,, también conocido como C4 Jiménez, aseguró que la pareja fuepor agentes de lay Policía Federal en dirección al"para sacarlos de Zacatecas".Al presenciar la, la parejaal rancho, hecho que suscitó que la"al ver que escapa la" y "no saber quién va en esa", comenzara a seguirlos, mencionó.Tras alcanzarlos, aseguró el periodista, losde la presencia de los artistas y del, quien les informó de la. Posteriormente,escoltaron supara "sacarlos de esa zona en conflicto".En lospora través de sus redes sociales, se puede observar a la pareja caminando hacia su avión en medio de los. "Se ve cómo el mismo Christian Nodal le agradece de mano a algunos de los agentes federales que lo están apoyando", dijo."La realidad es que sí estuvieron en la", mencionó Jiménez, asegurando que la pareja presenció el ataque entre las autoridades y un grupo delictivo. El periodista sostuvo que, de acuerdo con la información que le compartieron "lospor fortuna actuaron de maneray no le dispararon a la", pues "era muy probable que los agentes le dispararan para tratar de detenerla"."Si los agentes se hubieran puesto nerviosos o hubieran sido un poco menos prudentes, quizá le hubieran disparado y estuviéramos hablando de algo mucho, muy preocupante", manifestó.También dijo que, tal como lo mencionó la presidenta, los agentes federales brindaron el apoyo a la pareja escoltándolos hasta que abordaron su avión privado.