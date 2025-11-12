Angélica Vale celebra su cumpleaños con mensaje de Angélica María

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- Angélica Vale celebró recientemente sus 50 años en un contexto complicado, pues acaba de revelar su separación del empresario cubano Otto Padrón, con quien se encuentra en proceso de divorcio.

A pesar de este doloroso capítulo, la actriz ha recibido el apoyo incondicional de su madre, la legendaria Angélica María, quien le dedicó unas emotivas palabras a través de un video compartido en redes sociales por el periodista argentino Javier Ceriani.

En el mensaje, María expresó sus más sinceros deseos para su hija en su cumpleaños:

"A ti, mi niñita hermosa, mi orgullo, mi razón de vivir, te deseo toda la felicidad del mundo en tus 50 años", dijo la actriz.

Aunque no hizo mención directa al divorcio, Angélica María expresó su confianza de que su hija encontrará la felicidad en este nuevo capítulo de su vida: "Comienzas una nueva etapa maravillosa, y te mereces lo mejor del mundo por ser el gran ser humano que eres. Te amo, mi amor, felicidades".

En su cuenta de Instagram, Angélica Vale también compartió una foto de una celebración, que tuvo lugar durante una emisión de su programa de radio La Vale Show, donde sopló las velas de un pastel.

Angélica Vale habla sobre su divorcio

En su programa en Los Ángeles, Angélica Vale compartió con lágrimas que la noticia fue un total shock para ella, pues se enteró por los medios de comunicación y mientras cenaba con Otto.

A pesar de que ya no vivían juntos desde hacía varios meses, la actriz destacó que lo más importante para ella es el bienestar de sus hijos, Angélica Masiel y Daniel Nicolás, de 13 y 11 años, respectivamente: "No importa lo que haya pasado entre Otto Padrón y yo, de verdad no importa, ¿por qué?, porque tenemos dos hijos que quiero que crezcan sanos, fuertes, mentalmente bien, es lo único que me importa en la vida y estoy dispuesta a todo por mis hijos, sé que muchas mamás me van a entender".

A pesar de las dificultades, Angélica se mostró agradecida por el apoyo de sus seguidores y optimista ante el futuro.

¿Qué dice la demanda de divorcio?

De acuerdo con People, la demanda de divorcio presentada por Otto Padrón en una corte de Los Ángeles establece que la actriz se encargue de los gastos legales del proceso. La solicitud para disolver su matrimonio de 14 años se presentó justo antes del cumpleaños número 50 de Angélica Vale.

En la demanda se menciona que, según el acuerdo prenupcial firmado en 2011, no se pedirá pensión conyugal. También se detalla que no tienen bienes comunes, por lo que cada uno conservará su patrimonio individual. En cuanto a la custodia de sus hijos, Otto Padrón ha solicitado que se comparta equitativamente, tanto la custodia legal como física, para que los niños puedan pasar tiempo con ambos padres durante la semana.

La demanda también especifica que la separación se debe a "diferencias irreconciliables".