Capturan a sujetos que dispararon contra policías

Cuatro sujetos armados que dispararon en contra policía municipales, fueron capturados luego de una persecución en la carretera a México, se les aseguró una pistola y el vehículo en que se desplazaban.

Fue durante recorridos de vigilancia nocturna sobre la lateral de carretera ‘57 y calle Circuito Oriente, donde los agentes municipales detectaron un vehículo tipo sedán marca Changan Alsvin, color blanco, con cuatro ocupantes, uno de los cuales, desde el asiento del copiloto, efectuó cuatro disparos de arma de fuego para posteriormente intentar huir del lugar.

Los agentes del agrupamiento UMIR emprendieron una persecución que culminó en calle Paseo de los Sauces, donde dos de los tripulantes descendieron del vehículo e intentaron escapar corriendo hacia la Terminal Terrestre Potosina, siendo asegurados metros adelante.

Dentro del vehículo fueron asegurados el conductor y copiloto. En la inspección preventiva se localizó un arma de fuego marca Glock, calibre .9mm, abastecida con un cartucho útil. Cabe señalar que durante su aseguramiento, los individuos refirieron pertenecer a un grupo delictivo con el fin de evadir su responsabilidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Enseguida se procedió con la detención de Jesús Antonio “N” de 26 años, Alan Filiberto “N” de 22 años, José Osvaldo “N” de 25 años (quien detonó el arma) y Kevin “N” de 20 años, este último conductor de la unidad, que resultó con aliento alcohólico.

Finalmente, los cuatro presuntos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado junto con el arma y el vehículo asegurado, a fin de que esta autoridad determine su situación legal.