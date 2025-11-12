Descalifican queja de maestras de Derecho

Docentes de la Facultad de Derecho, mediante un comunicado a la opinión pública, negaron que se haya cometido violencia política de género en contra de las profesoras que el lunes pasado entregaron un escrito de queja en la Rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

En el texto se menciona que las únicas expresiones de desaprobación hacia la doctora Elia Edith Argüelles Barrientos durante su intervención en la asamblea académica del miércoles 5 de noviembre, en el Auditorio de la Facultad, fueron cuando ésta propuso que la convocatoria para renovar la Dirección de dicha Facultad excluyera, de forma expresa, a los hombres de poder participar en el proceso de elección, con base en argumentos como “acciones afirmativas” y “deuda histórica de género”.

Se aseguró que antes de ese momento, la intervención de Edith Argüelles y las de otras profesoras fueron escuchadas “íntegramente y sin interrupciones” por el resto de las y los asistentes “en un ambiente de respeto institucional y pluralidad de voces”.

El comunicado señala que excluir a los hombres del proceso de elección de nuevo director o directora, contraviene los artículos 45, 46 y 89 del Estatuto Orgánico de la UASLP que establece requisitos neutros en cuanto a género, así como el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de que el Consejo Técnico Consultivo de la Facultad no puede modificar requisitos estatutarios aprobados por el Consejo Directivo Universitario (CDU).

Se añade que, de acuerdo con la definición legal de la Violencia Política de Género, ésta no se constituyó en la sesión referida y que, en cambio, las quejosas incurrieron en “oportunismo político disfrazado de activismo”.