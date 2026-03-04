ANGELINA JOLIE ¿ ESTRENA ROMANCE?

Ya pintaban enamorada a Angelina Jolie, quien no había sido relacionada sentimentalmente con nadie desde su polémica separación con Brad Pitt, con quien fue pareja durante 12 años, y con quien tiene seis hijos en común.

Tras su actuación en la película "Couture", junto al actor Louis Garrel, las versiones de un romance entre ellos comenzaron a sonar en Hollywood, Garrel es un actor y cineasta francés de 42 años. Hijo del cineasta Philippe Garrel, ha construido una carrera que combina cine de autor, grandes producciones internacionales y comedias románticas. A lo largo de su carrera, Louis Garrel ha sabido moverse entre el cine independiente, el drama romántico, el cine histórico y producciones de gran alcance internacional, consolidándose como uno de los actores franceses más versátiles de su generación.

En su vida sentimental Louis Garrel ha sido muy discreto, aunque ha mantenido relaciones muy mediáticas; durante varios años fue pareja de la actriz y modelo italiana Valeria Bruni Tedeschi.