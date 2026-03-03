Balean a taxista en un intento de asalto

En un aparente intento de asalto un taxista fue herido de bala en la colonia Rural Atlas, maleantes lo interceptaron y le dispararon para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

El hecho fue reportado a las autoridades después de las ocho de la noche de este lunes, en el sentido de que había un hombre lesionado en las calles de Satélite y Estrella, cerca de los edificios de condominios Villerías.

Los paramédicos acudieron al lugar, en donde encontraron al conductor de un taxi lesionado por arma de fuego y luego de prestarle los primeros auxilios lo trasladaron a un hospital a recibir la atención médica requerida.

Según los hechos, el taxista fue interceptado por maleantes, quienes intentaron quitarle sus pertenencias pero él se opuso y entonces le dispararon para luego huir dejándolo lesionado.

Elementos policiales se desplazaron al sitio y procedieron a acordonar el área donde se encontraba el taxi, en espera de las demás autoridades para que iniciaran las investigaciones.

Se esperaba que el afectado estuviera en condiciones de rendir su declaración para que aportara pistas de los agresores, para que así la Fiscalía General del Estado iniciara la carpeta de investigación correspondiente.