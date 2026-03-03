Clausura Catastro fraccionamiento

RIOVERDE.- La dirección de Catastro clausuró un Fraccionamiento irregular en el camino a San Francisco de Asís.

La titular de Catastro e Imagen Urbana Satzuma Rodríguez, dio a conocer que al indagar de las condiciones en que estaba la obra del Fraccionamiento, se percataron que era una obra irregular, no tenían permiso alguno tramitado ante el Ayuntamiento.

No cumplían con los permisos y lineamientos establecidos en la normatividad vigente, situación que representaba un riesgo.

Señaló que se busca prevenir afectaciones y evitar malos manejos en la compra y venta de terrenos.

La funcionaria colocó los sellos de clausura al Fraccionamiento.

Hicieron un llamado a la población para que antes de adquirir un terreno, acudan a la dirección de Catastro para conocer la regularidad del predio y evitar meterse en un problema legal.