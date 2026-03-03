logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Fotogalería

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Clausura Catastro fraccionamiento

No cuenta con permisos municipales

Por Carmen Hernández

Marzo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Clausura Catastro fraccionamiento

RIOVERDE.- La dirección de Catastro clausuró un Fraccionamiento irregular en el camino a San Francisco de Asís. 

La titular de Catastro e Imagen Urbana Satzuma Rodríguez, dio a conocer que al indagar de las condiciones en que estaba la obra del Fraccionamiento, se percataron que era una obra irregular, no tenían permiso alguno tramitado ante el Ayuntamiento. 

No cumplían con los permisos y lineamientos establecidos en la normatividad vigente, situación que representaba un riesgo. 

Señaló que se busca prevenir afectaciones y evitar malos manejos en la compra y venta de terrenos.  

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La funcionaria colocó los sellos de clausura al Fraccionamiento. 

Hicieron un llamado a la población para que antes de adquirir un terreno, acudan a la dirección de Catastro para conocer la regularidad del predio y evitar meterse en un problema legal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Verifican básculas del Plan de Ayala
Verifican básculas del Plan de Ayala

Verifican básculas del Plan de Ayala

SLP

Redacción

Fortalecen la enseñanza educativa de los estudiantes
Fortalecen la enseñanza educativa de los estudiantes

Fortalecen la enseñanza educativa de los estudiantes

SLP

Jesús Vázquez

Realizan visita a empresa para conocer procesos de producción

Policías siguen esperando su aumento salarial
Policías siguen esperando su aumento salarial

Policías siguen esperando su aumento salarial

SLP

Redacción

Una promesa que se hizo a inicio de año

Cambian a titular del Centro de Reinserción Social
Cambian a titular del Centro de Reinserción Social

Cambian a titular del Centro de Reinserción Social

SLP

Carmen Hernández

La nueva funcionaria tuvo una reunión con el titular de Protección Civil