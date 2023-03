ANITTA CONDICIONA SU CUMPLEAÑOS

La cantante brasileña Anitta cumple 30 años el próximo 30 de marzo y piensa “echar la casa por la ventana” en una fiesta para la que impuso “reglas de etiqueta” que sus invitados deben cumplir y que generó polémica ayer.

“Reglas para mi fiesta de cumpleaños (recordando que, si no le gusta, simplemente no venga): 1. No traer otro: invitado no invita y no quiero mi cumpleaños rodeada de gente que no conozco. Lo invité a usted, no a sus amigos. Si no sabe andar solito, puede quedarse en casa”.

2. No tome fotos o videos. No invité a nadie para publicar primeros planos en internet, solo para divertirse. Si quiere hacer eso busque otras fiestas que tendrán lugar durante todo el año.3. No fastidie a los famosos y no moleste a las personas hablándoles al oído sin parar”.