Anulan votos en "La casa de los famosos México" por complot

Por primera vez en el reality "La casa de los famosos México" hubo una sanción por planear un complot y cumplirlo durante la tercera gala de nominación en donde terminaron sentenciados: Ferka, Raquel Bigorra, Nicola Porcella y Bárbara Torres.

El programa arrancó en un tono de misterio ya que la conductora Galilea Montijo tenía un sobre en la mano y dijo que la jefa se había percatado de algunas pláticas al límite por acuerdo de votos, al reglamento y por complot, a pesar de que la semana pasada hubo una última advertencia de esto.

"Días previos a la nominación de hoy se detectó una conversación en el que algunos habitantes anunciaron intenciones de votos, si al momento de nominar cumplen con lo anunciado, habrá una sanción.

"En este caso se procederá a anular esos votos, el reglamento es muy claro, está prohibido anunciar o acordar los votos de nominación entre los habitantes de la casa", fue el comunicado que leyó la presentadora.

A continuación mostró cuáles habían sido tales charlas que generaron problemas: Sergio Mayer y Poncho de Nigris acordaron en votar por Jorge Losa y Raquel Bigorra, aunque no dijeron sus nombres como tal, más bien hicieron referencia a sus nacionalidades, pues dijeron que deseaban mandar a sus casas a gente de España y Cuba.

Eso fue en el cuarto infierno, mientras que en el cielo a través de mímica Paul Stanley y Ferka acordaron votar por Sergio y por Jorge Losa; los únicos que cumplieron con el complot fueron De Nigris y Mayer quienes votaron por Jorge, pero sus votos fueron anulados, razón por la cual este último se salvó de la nominación.

Durante la transmisión se pudo ver cómo todos entraron a votar, pero algo que llamó la atención del público es que no pasaron en la televisión cuando Paul Stanley pasó al confesionario, ni los votos que dio, aunque por la tabla de posiciones se vio que le dio un punto a la Barbie Juárez.

Muchos de los inquilinos le dieron puntos a Ferka y a Jorge porque a varios les ha molestado que tengan un romance; Sofía Rivera Torres aplaudió que ahora sí se castigue el complot, no como la semana pasada en que esto lo hicieron contra ella y nadie hizo nada, indicó.

La noche de este jueves uno de los cuatro nominados será salvado por los líderes de la semana: Emilio Osorio y Apio Quijano, quienes tendrán que ponerse de acuerdo para ver a quién eligen; ellos dos en este momento comparten la suite junto a Wendy Guevara con quienes han tenido distintas pláticas en su "privacidad".