Anuncian cartelera de Cumbre Tajín 2026 en Papantla, Veracruz

XALAPA, Ver., febrero 26 (EL UNIVERSAL).-

formarán parte de la cartelera del encuentro cultural y artístico, el cual se celebrará del 20 al 22 de marzo en elEn el, corazón dely símbolo vivo de raíces ancestrales, se presentarán una serie de artistas locales y nacionales en el llamadoLa, un encuentro con las, llevará en esta edición el lema ", Alegría que une culturas" y se espera que converjan tradición, música, danza, arte y espiritualidad.En el, el programa artístico iniciará elcon la presentación del; Arte y Folklor México yEl díael; La Surada, un grupo de mujeres soneras, ya las 21:00 horas. Finalmente, elal escenario Chogo Prudente; Los Choclok;a las 22:00 horas.La gobernadora,, destacó que esta celebración impulsa el, fortalece lay refrenda el compromiso con la preservación y promoción del patrimonio de los pueblos originarios."En esta cumbre, que es, haremos una serie de activaciones desde temprano, participarán nuestros, nuestras cocineras, nuestros, pero también de estados vecinos", dijo.