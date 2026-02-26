logo pulso
En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Anuncian cartelera de Cumbre Tajín 2026 en Papantla, Veracruz

La Original Banda El Limón, Lila Downs y Yuridia encabezan la cartelera del encuentro cultural.

Por El Universal

Febrero 26, 2026 04:11 p.m.
A
Anuncian cartelera de Cumbre Tajín 2026 en Papantla, Veracruz

XALAPA, Ver., febrero 26 (EL UNIVERSAL).-

La Original Banda El Limón
, Grupo Cañaveral

, Lila Downs y Yuridia formarán parte de la cartelera del encuentro cultural y artístico Cumbre Tajín 2026, el cual se celebrará del 20 al 22 de marzo en el norte de Veracruz.
En el municipio de Papantla, corazón del pueblo totonaco y símbolo vivo de raíces ancestrales, se presentarán una serie de artistas locales y nacionales en el llamado Nicho de la Música.
La Cumbre Tajín, un encuentro con las raíces indígenas totonacas, llevará en esta edición el lema "Tapaxawan, Alegría que une culturas" y se espera que converjan tradición, música, danza, arte y espiritualidad.
En el Nicho de la Música, el programa artístico iniciará el 20 de marzo con la presentación del Ensamble de Semilleros; Arte y Folklor México y La Original Banda El Limón.
El día 21 se presentará el Ballet Folclórico Nicte-Ha; La Surada, un grupo de mujeres soneras, y Yuridia a las 21:00 horas. Finalmente, el 22 subirán al escenario Chogo Prudente; Los Choclok; Lila Downs y Grupo Cañaveral a las 22:00 horas.
La gobernadora, Rocío Nahle García, destacó que esta celebración impulsa el turismo comunitario, fortalece la economía regional y refrenda el compromiso con la preservación y promoción del patrimonio de los pueblos originarios.
"En esta cumbre, que es cien por ciento cultural, haremos una serie de activaciones desde temprano, participarán nuestros artesanos, nuestras cocineras, nuestros grupos folclóricos, pero también de estados vecinos", dijo.

