Araiza y otros famosos que se han apoyado en la rehabilitación

La lucha contra el alcohol que ha reconocido Raúl Araiza, no es algo raro en el medio del entretenimiento. Actores, actrices y cantantes son presa fácil de adicciones o trastornos debido a la presión o facilidad de obtener las cosas por su fama. Pero varios, como el conductor de Hoy, han revelado su ingreso a clínicas de rehabilitación, que los ha ayudado en su vida.

Robert Downey Jr.

Hace dos décadas la vida de este actor no andaba bien, pues había sido atrapado por las drogas a las que había sido inducido por su padre. Juzgado en California por posesión de ellas y hasta huyendo de una clínica de desintoxicación, el siglo no pintaba bien. Pero un amigo y una mujer, de la que se enamoró, terminaron por hacerle entender el riesgo que vivía.

En 2002 anunció que había terminado su rehabilitación y comenzó a aceptar personajes menores y medianos, hasta que en 2008 aceptó Iron Man.

Drew Barrymore

Tenía apenas 13 años y todo el éxito y atención que le había generado "E.T el extraterrestre" desde su niñez, cuando se intoxicó por alcohol, siendo sometida a rehabilitación. Pero años más tarde volvió a recaer y por su propia decisión volvió a una clínica especializada. Su vida cambió después de eso, pues produjo varias cosas entre ellas "Los Ángeles de Charlie" y ganó un Globo de Oro por su trabajo actoral de "Grey gardens".

Zac Efron

Al actor, el éxito tempranero de su vida, "High school musical", lo marcó. Las bebidas y las drogas hacían que casi no durmiera. Entonces ingresó, alentando por amigos y familia, a una clínica dedicada a alcohólicos y comenzó a utilizar el ejercicio como escape, que luego se convirtió en pasión. Ha dicho ahora que, cuando no trabaja, se acuesta a las 9 de la noche.

Sasha Sokol

Fundadora de Timbiriche a principios de los 80, la cantante sucumbió ante las drogas y problemas alimenticios cuando llegó a la adultez. Ha reconocido que había días en que sólo se la pasaba en estado inconveniente, sin importarle nada. Por cinco años fue súbdita de las drogas y en 1993 decidió entrar a una clínica de EU, porque allá sin tener la fama de México, la tratarían como un paciente tradicional.

Samuel L. Jackson

Cambió el día en que su esposa e hija lo encontraron inconsciente en el piso de su casa y llamaron a un amigo especializado en lidiar contra la dependencia de drogas. El actor de "Star Wars" y "Pulp fiction" había pasado varios años entre sustancias y alcohol. Ese día que lo encontraron, se había hartado de tequila y consumido drogas. Horas después estaba en una clínica de rehabilitación. Han pasado más de dos décadas y está lejos de las adicciones.

Demi Lovato

La exniña Disney ha batallado contras las adicciones. En 2010 abandonó una gira con los Jonas Brothers para internarse por problemas emocionales y físicos y ocho años después, aceptó que había recaído en problemas de alcoholismo, además de ser hospitalizada por una sobredosis de fentanilo. Ingresó a rehabilitación y ha declarado que es una lucha constante la que debe tener para no recaer.

Demi Moore

Uno de los rostros más socorridos en los 80 y 90 batalló en esa época por sus adicciones a las drogas y el alcohol, teniendo que entrar a un centro de rehabilitación. Pero hace una década volvió a recaer y fue cuando abiertamente habló de sus problemas a los que enfrentó con tal dureza, que una asociación para mujeres recuperadas le dio el premio a Mujer del año 2018.