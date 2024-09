Arath de la Torre salva a Gala Montes

Arath de la Torre tomó la decisión de salvar de la nominación de "La casa de los famosos México" a Gala Montes en agradecimiento por su valentía de haber enfrentado a Adrián Marcelo ante la ola de insultos que le dijo durante varias semanas.

Éste fue un "premio" del actor hacia su amiga, la actriz de 24 años, debido a que prácticamente ella "sacó al regiomontano" del reality show donde su comportamiento perturbador afectaba principalmente a las mujeres.

"En esta ocasión estoy muy orgulloso de haber subido a la placa a la liebre (Sian Chiong), quiero regresarle el favor a alguien, que en su momento no se sintió apoyada, que sin embargo ella tuvo el valor para sacar el tumor de este lugar (Adrián Marcelo) y hay que saber ayudar, cuando hay que ayudar.

"Yo me subo a la placa porque tengo que ser congruente porque yo le llamé poco hombre a Sian y en esta ocasión yo me subo a la placa para que tú Gala, sigas cumpliendo tus sueños", expresó el comediante seguido de un fuerte abrazo con la actriz.

Final de infarto

Minutos antes se vivió un final inesperado y cardiaco durante el duelo de salvación en donde Arath le arrebató el triunfo a Agustín Fernández, en un juego de destreza para poder conseguir el beneficio de la salvación.

Ambos debían lanzar algunos costales en una mesa desequilibrada y quien colocara más en ese lugar ganaría, al principio iba ganando el integrante del Team Tierra pues ya llevaba cuatro puntos, mientras que su contrincante, Arath, ninguno.

Pero justo cuando el hermano de Ulises de la Torre lanzó su cuarto saco, hizo que se cayeran al piso tres del argentino, lo que resultó en un empate momentáneo. Finalmente, fue el último tiro del actor el que dejó únicamente sus sacos sobre la mesa.

"¡Gané, gané, gané!", gritó una y otra vez De la Torre, "les dije que se venía el milagro", comentó Karime Pindter en medio de una fiesta mexicana.

Poco después, Sian confrontó a Arath con un fuerte reclamo. Aunque al principio lo felicitó, le reprochó: "¿por qué lo de poco hombre a mí? Debiste haber dicho que no lo sentías de verdad. Lo único que esperaba es que sí dijeras eso pero que aclararas que le ofrecí una disculpa, fue parte de una estrategia", a lo que el conductor de "Hoy" le dijo: "soy congruente".

Agustín y Sian convivieron en la fiesta mexicana como si fuera una despedida.

"Tu amistad me la llevo para siempre, eres un tipazo, va a llegar hasta aquí, lo dimos todo", le dijo el cubano al argentino.