Artistas rinden homenaje a Leo Dan tras fallecimiento

Leo Dan, uno de los más grandes exponentes de la balada romántica en español, falleció el 1 de enero de 2025 a los 82 años, dejando un legado de más de mil canciones que lo consagraron como uno de los cantautores más influyentes de América Latina. A través de sus redes sociales, su familia compartió un mensaje anunciando su partida y destacando que "dejó su cuerpo en paz", agradeciendo a todos aquellos que lo acompañaron a lo largo de su carrera.

Reconocido por su capacidad de conectar con el público, Leo Dan se convirtió en un ícono de la música hispana durante las décadas de los 60 y 70. Con canciones como "Mary es mi amor", "Cómo poder saber si te amo" y "Te he prometido", conquistó corazones en Argentina y en toda América Latina. Su estilo, que fusionaba la balada romántica con géneros como el bolero, el pop rock y el mariachi, lo convirtió en un referente.

Uno de los puntos culminantes de su carrera fue el lanzamiento en 2018 de "Celebrando una leyenda", un álbum en vivo que reunió a una destacada lista de artistas de diversos géneros. Este disco no solo revivió sus clásicos, sino que también les dio un giro contemporáneo gracias a las colaboraciones con músicos como Rubén Albarrán, Ricardo Montaner, Vicente Fernández, Kinky, Los Auténticos Decadentes, entre otros. Celebrando una leyenda se convirtió en uno de los discos más importantes de su carrera, obteniendo reconocimiento tanto del público como de la crítica, alcanzando discos de oro y triple platino.

Músicos reaccionan al legado de Leo Dan

Muchos de sus colegas y artistas contemporáneos reaccionaron ante el fallecimiento del músico argentino. Para EL UNIVERSAL, varios músicos compartieron mensajes para rendirle homenaje:

* Andrés Cepeda: "Su música vivirá por siempre"

El cantante colombiano Andrés Cepeda, quien colaboró con Leo Dan en la canción "Mary es mi amor", expresó su pesar por la partida del ícono argentino:

"Es lamentable la partida de un artista tan querido y prolífico como el maestro Leo Dan. Nos queda la alegría de una obra grande, de grandes clásicos y de increíbles conciertos. Paz en su tumba y que su música viva por siempre".

* Rubén Albarrán: "Te extrañaremos, querido Leo"

El vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán, también expresó su cariño por Leo Dan, con quien compartió el tema "Cómo te extraño mi amor."

"Qué alegría conocerte en vida, querido Leo. Desde Leodantepec, recibe nuestros mejores pensamientos. Gracias por permitirnos jugar con tu música y hacer bailar, cantar y disfrutar a tanta gente. Ahora serás otra estrella a quien cantaremos: 'Cómo te extraño'".

* Raúl Sencillez (Los Caligaris): "Un gran artista y una gran persona"

Raúl Sencillez, miembro fundador de Los Caligaris, recordó a Leo Dan no solo como un gran artista, sino como una excelente persona.

"Leo era un gran artista, un gran compositor, pero sobre todo una gran persona. Estuvimos con él en el disco Celebrando una leyenda y nos recibió con mucho cariño. Su sentido del humor y su calidez humana quedarán en nuestros recuerdos. Su legado será eterno", dijo el músico.

* Ramiro Ambrosi (integrante de Los Caligaris): "Un honor cantar junto a él"

"Lamentamos la pérdida de este tremendo artista y gran persona. Leo Dan es de un pueblo del interior de nuestra amada Argentina. Su legado es inmenso, tanto en lo musical como en su perseverancia. Ha sido un honor cantar junto a él".

* Luis Borja (Los Náufragos): "Su influencia seguirá viva"

Luis Borja, de Los Náufragos, recordó a Leo Dan como una influencia fundamental en la música latina, especialmente en las baladas románticas.

"A pesar de que nuestro estilo no es precisamente la balada, la huella de Leo Dan en la música de todos nosotros es clara. Su estilo único combinaba elementos del folklore argentino, el tango, el bolero y la balada, y su música seguirá siendo popular durante muchas generaciones".