Laisha Wilkins llama "nacos" a asistentes al concierto de PolyMarchs

El 2025 fue recibido, en la CDMX, por más de 200 mil mexicanos que se congregaron en el Paseo de la Reforma con el único objetivo de celebrar junto a PolyMarchs y su música.

Sin embargo, aunque el evento fue todo un éxito, no faltaron los detractores, entre ellos la actriz y conductora Laisha Wilkins, quien hizo uso de las redes sociales para lanzar fuertes críticas contra el colectivo musical y en especial contra el público que los sigue, llamándolos nacos.

"La música de los PolyMarchs, horrenda, pero llenó y prendió. Lo que nos dice que somos muy nacos en la CDMX. Es todo el tuit", escribió en su cuenta de X.

Pero eso no fue todo, Wilkins también arremetió contra otros géneros como la banda, el norteño y el reggaetón; además de dejar claro que solo asistiría a uno de estos eventos si fueran protagonizados por bandas legendarias como Los ángeles azules o Los Bukis.

Como era de esperarse, las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer y no sólo tacharon a la protagonista de "Soñadoras" de clasista, sino que demeritaron su carrera en la televisión.

"Esa misma gente a la que llamas 'naca' es la que consumía tus telenovelas de tres pesos", "Súper clasista este post, es muy relativo el gusto musical de la gente", "tú viviste muchos años de participar en novelas que iban dirigidas a esa gente 'muy naca'", "Múdate a Viena a bailar vals todo el año", "Yo digo que más naco es andar etiquetando cosas como nacas", "Yo digo que más naco es andar etiquetando cosas como nacas", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.