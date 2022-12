Así festejó Daddy Yankee el pase de Argentina a semifinales

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 10 (EL UNIVERSAL).- Luis Enrique, ex director técnico de la Selección de España, declaró: Si no soy campeón yo, que sea Argentina por Leo Messi. Parece que varios desean ver triunfar a la Albiceleste en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Así lo confirmo Daddy Yankee con su video en la tanda de penaltis del Argentina vs Países Bajos.

El cantante boricua subió a sus redes sociales un video mientras él y su staff, veían la tanda de penaltis del encuentro entre Argentina y el combinado neerlandés. El reconocido cantante de reggaetón, quien recientemente tuvo una gira de 10 conciertos por la República Mexicana, festejó las atajadas del meta sudamericano, así como el gol de Lautaro Martínez que definió el pase argentino.

Daddy Yankee se encentraba en New York, donde ofreció un concierto en Belmont Park; hoy continuará su gira por Estados Unidos, en The Santander Arena, en Reading, Pennsylvania.

EL BOSS PENDIENTE DE LA ALBICELESTE



Así vivió Daddy Yankee la victoria de la Selección de Argentina ante Países Bajos. pic.twitter.com/JIwbc05ZRm — Mente Futbolera (@somoslamente) December 10, 2022