Autopsia de Aaron Carter indicaría que la muerte fue accidental

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- Han pasado más de cinco meses desde que el cuerpo de Aaron Carter fuera encontrado, sin vida, en la bañera de su casa, en Los Ángeles. El pasado 5 de noviembre, los servicios de emergencia recibieron una llamada para reportar el hallazgo de un hombre que aparentemente se había ahogado, al acudir al domicilio, los oficiales se percataron que se trataba del famoso cantante juvenil; por lo que de inmediato informaron a su familia.

De acuerdo con varios medios estadounidenses, en el lugar donde descubrieron a Carter se encontraban varias latas de aire comprimido y envases de medicamento controlado; sin embargo, era imposible definir las causas de la muerte, por lo que le fueron practicados varios exámenes forenses.

Este martes los resultados de dichas pruebas por fin fueron revelados y según con información publicada por TMZ, destaca que Aaron perdió la vida de manera accidental, después de haber ingerido varios sedantes y aspirar gas.

El médico forense del condado de Los Ángeles indicó que los análisis muestran que Carter murió por ahogamiento, pero antes tomó alprazolam (un fármaco que se utiliza para tratar la ansiedad, ataques de pánico y estrés intenso); además de que inhaló grandes cantidades de gas difluoroetano, que se utiliza como propulsor de aerosoles, lo que lo habría dejado incapacitado.

El informe también asegura que una vez dentro de la bañera, el hermano de Nick Carter se habría deslizado bajo el agua y sin ninguna posibilidad de poder actuar, perdió la vida.



Prometida de Aaron Carter insiste en que hay algo detrás del caso

Aunque con esto el departamento de policía ha dado cierre al caso, Melanie Martin, prometida del artista, ha expresado su descontento, pues según explicó hay varias cosas que no pueden explicarse, como el hecho de que Carter se haya metido a la tina con la ropa puesta y hasta una cadena.

"Los resultados de la autopsia no marcan un cierre para mí. Afirman que la muerte se produjo por ahogamiento, pero también dicen que llevaba una camiseta. ¿Camiseta y collar en la bañera? No tiene sentido. ¿Por qué estaría en una bañera con la ropa puesta?", dijo al sitio.

Asimismo, explicó que no ha dejado de pensar en quien fuera el amor de su vida y hasta la fecha continúa extrañándolo, por lo que pide que se hable con la verdad, y es que tanto ella como la madre de Aaron insisten en que el joven murió por una sobredosis que pudo ser provocada por alguien más.