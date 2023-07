Autoridades de EU cancelan concierto de Peso Pluma en Nashville

CIUDAD DE MÉXICO, julio 1 (EL UNIVERSAL).- Una noche llena de expectativas para los fanáticos de Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, dio un giro inesperado, pues la noche de ayer, el famoso tuvo que cancelar una de sus presentaciones en Estados Unidos.

A pesar de que el intérprete de "Ella baila sola" se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, la fama no lo salva de pasar por algunas situaciones incómodas, como la que le sucedió en esta ocasión.

Resulta que el cantante tenía programado un show en la ciudad de Nashville, capital del estado de Tennessee. Sin embargo, de último momento, las autoridades de protección civil suspendieron el evento, que ya estaba completamente vendido.

Pero...¿qué fue lo que pasó?, te contamos.



Cancelan concierto de Peso Pluma

Antes de que el concierto de Peso Pluma comenzara y con los seguidores ya dentro del recinto, el famoso salió al escenario para dar un anuncio que causó disgusto en la audiencia.

"Voy a dar un anuncio: ahorita viene una tormenta con granizo", dijo. Esto provocó inmediatamente gritos en los fanáticos.

"Plebada no se agüiten", les pidió.

El cantante explicó que las autoridades tenían la intención de aplazar el evento. No obstante, decidieron esperar hasta las 9:15 para evaluar si cesaba la lluvia y así poder continuar con el concierto, generando un renovado entusiasmo entre los asistentes.

"Yo nada más quiero dar la cara y decir que aquí está todo el equipo, nosotros ya estamos listos, es cuestión de la tormenta y Protección civil", comentó.

Pero los fanáticos no corrieron con suerte, ya que la lluvia no paró.

Más tarde, Hassan compartió una historia en Instagram para anunciar oficialmente la cancelación del evento. En el video, se le escucha decir: "Lamentablemente, debido a la tormenta eléctrica que se encuentra en estos momentos sobre la ciudad, Protección Civil ha decidido posponer el evento". Además, pidió a los asistentes que estuvieran atentos a la próxima fecha.

"Con el mismo boleto de hoy van a poder entrar al otro concierto", externó apenado.

Hasta el momento, el artista no ha realizado nuevas publicaciones o declaraciones sobre el tema.