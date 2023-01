Babo, de Cartel de Santa, habla sobre su estadía en prisión

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 10 (EL UNIVERSAL).- Babo, conocido en el mundo de la música por su proyecto musical Cartel de Santa, por primera vez rompió el silencio sobre uno de los momentos más difíciles de su vida, su paso por el penal de San Pedro Garza García, en el que estuvo recluido por poco más de nueve meses. Fue en 2007 cuando autoridades de Monterrey detuvieron al rapero por la muerte de su amigo y compañero Ulises Buenrostro, a quien le arrebató la vida de manera accidental tras disparar un arma de fuego.

Aunque pudo haber enfrentado una pena de casi 40 años de prisión, el músico salió libre tras pagar una fianza, y aunque el tiempo fue corto, fue suficiente para que cambiara su manera de ver la vida, según reveló en una entrevista para el podcast Creativo clips.

En su relato, Eduardo Dávalos De Luna, nombre real del cantante, revivió el momento en el que llegó a prisión y confesó que al principio buscó relacionarse con quienes, al igual que él, tenían una sentencia larga, pues sabía que unir fuerzas con alguien más podría salvarle la vida en algún momento: "Cuando estuve en la cárcel ya estaba con puros homicidas, pura cana larga, yo también dije: 'pa qué me hago amigo de vatos que vienen por un tiempillo leve y voy a perder esa fuerza y yo vengo por tiempo largo', estaba sentenciado a 25 a 40 años", dijo.

Incluso, revivió el peor momento de su estancia en el penal, el castigo que sufrió durante varios meses por estar presuntamente relacionado con la entrada de celulares al interior de las celdas. "Me tuvieron castigado un rato, estuve casi cuatro meses solo, sin lectura, sin escritura, sin tele, ni radio sin compañero de celda. 24 horas de luz, de esa que zumba y no sabía si era de noche o de día, una pinche celda toda blanca", agregó.

Aunque fue algo difícil, Babo admitió que esta experiencia lo hizo reflexionar sobre lo que estaba haciendo con su vida, pues confesó que estaba metido en problemas de pandillas y temas de droga: "Ahí yo tuve una revelación muy grande sobre mi gran ego y mi estúpida cabeza, pues estaba inmerso en esa situación por cosas de pandillas y drogas, ¿sabes? Al final eso fue lo que me llevó ahí. Todo ese background que me llevó a dispararle a un vato y una de esas balas picó pa' arriba y le dio a un amigo mío".

Por último, detalló que ya prepara un proyecto sobre esta etapa de su vida, y aunque no ahondó más allá, sí dejó claro que estará disponible a través de la plataforma de streaming, Netflix.