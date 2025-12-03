Bad Bunny desata quejas por La Casita en conciertos

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- Bad Bunny desató quejas en redes sociales luego de que este martes se anunciara la creación de una nueva zona para sus conciertos en la Ciudad de México. Fans del artista se mostraron inconformes ante Profeco y diversas autoridades por la habilitación del escenario de "La Casita" en la zona General B del Estadio GNP Seguros. Este miércoles, la promotora Ocesa salió a aclarar lo sucedido.

A través de un comunicado en redes sociales, Ocesa respondió al creciente enojo de los asistentes que ya habían adquirido boletos en General A y Pits para el "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour", pero que esperaban apreciar esta estructura desde sus localidades.

La promotora explicó que Bad Bunny busca ofrecer una experiencia única al replicar su icónico escenario "La Casita", una construcción inspirada en una casa puertorriqueña que formó parte de sus presentaciones en el Coliseo de Puerto Rico.

De acuerdo con la empresa, esta zona está pensada "para crear momentos más íntimos, emocionales y cercanos al público", con el fin de que los asistentes vivan un espectáculo distintivo. "Con 'La Casita', los fans vivirán cada canción de una manera muy especial junto al máximo representante de la música latina", señaló Ocesa.

Fans se quejan por el comunicado de Ocesa

Lejos de calmar los ánimos, la respuesta de la promotora generó más molestia entre los fans, quienes acusaron falta de claridad y consideran que la nueva zona afecta la visibilidad de quienes pagaron por áreas más cercanas al escenario principal. Algunos incluso mencionaron que están pensando en revender sus boletos.

Entre los comentarios más compartidos se leen críticas como: "Resumen: disfruta La Casita o vete al diablo", "En resumen ya pagaste, ahora disfruta lo comprado... el tema es el precio", o "Aviso importante: por su atención, gracias".

Sin embargo, también hubo quienes defendieron la permanencia de "La Casita" en General B, calificando la decisión como incluyente. "Dejen de estar de egoístas. Qué chido que piense en todos sus fans", "Los de gradas lo veremos todo", "Te amo, La Casita", y "A los que lloran ojalá les avienten el celular", comentaron usuarios.

Mientras continúa el debate, fans que asistirán a los conciertos de Bad Bunny programados para el 10, 11, 12, 15, 16 y 19 de diciembre han seguido etiquetando a Profeco para presentar quejas formales. Hasta la fecha, la Procuraduría Federal del Consumidor no ha ofrecido respuesta.