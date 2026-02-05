logo pulso
Bad Bunny grita 'Viva México' antes del Super Bowl LX

El artista puertorriqueño Bad Bunny sorprende con un mensaje a México antes de su presentación en el Super Bowl LX.

Por El Universal

Febrero 05, 2026 03:56 p.m.
A
Bad Bunny grita Viva México antes del Super Bowl LX

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- El próximo domingo, los ojos del mundo estarán puestos en el Super Bowl para ver quién será el nuevo campeón de la NFL y, además, para disfrutar del show de medio tiempo, que esta vez estará a cargo del artista puertorriqueño Bad Bunny, quien dejó un mensaje a sus seguidores mexicanos.

Antes de tomar el escenario en el estadio Levi's este domingo, el puertorriqueño se presentó en el Moscone Center de San Francisco para dar la última conferencia de prensa y entre los asistentes, destacó una persona que gritó: "México te ama, Benito", y el ganador de seis Grammys respondió como si fuera un mexicano más.

"Viva México, cabrones", fue la respuesta de Bad Bunny, que hace unos días hizo historia al ganar Álbum del Año en los premios Grammy por ´"Debí Tirar Más Fotos", el primer disco en español en ganar el premio más prestigioso de la industria musical.

Sobre el show de medio tiempo, Benito no confesó quiénes serán sus invitados, y tampoco habló sobre los rumores que señalan que dejará un testimonio político contra ICE o Donald Trump.

Por el contrario, invitó a todo el mundo a bailar y disfrutar el show.

"El mundo estará feliz y bailará este domingo. Solo quiero que la gente se divierta, será una fiesta enorme y lo que la gente siempre puede esperar de mí es ver muchas cosas de mi cultura, no quiero dar spoilers pero la gente sólo tendrá que preocuparse para bailar y disfrutar", concluyó.

Bad Bunny grita 'Viva México' antes del Super Bowl LX

