"Frankenstein" regresa a los cines en México: 9 curiosidades

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- "Frankenstein" reencarna este fin de semana. Desde este jueves, más de 150 salas comerciales diseminadas en la República Mexicana volverán a mostrar al llamado hijo del osario, por estar compuesto de varios cuerpos humanos.

La decisión la tomó Cinemex, dejando que sean prácticamente todas las entidades federales las que cuenten con al menos dos complejos exhibidores disponibles (el caso de Michoacán, Morelos y Zacatecas), siendo la Ciudad de México la más nutrida, con 29.

La compañía exhibidora ha dicho que por lo menos estará dos semanas en su cartelera y habrá versiones tanto en su versión original en inglés, como doblada al español.

Aquí te decimos lo que debes saber para verla en pantalla grande por vez primera (si es que no se tuvo la opción de disfrutarla en salas alternativas como Cineteca, donde aún se encuentra) o revisitarla.

La cinta tiene nueve nominaciones al Oscar, incluidas Mejor Película y Guion Adaptado, recayendo en el tapatío Guillermo del Toro ambas candidaturas.

1. Guillermo del Toro tiene en su casa un cuarto dedicado exclusivamente al monstruo surgido de la mente de Mary Shelley. Entre sus joyas se encuentra un gran rostro del personaje popularizado por los estudios Universal en la década de los 30s, de unos dos metros de altura.

2. El realizador tenía siete años cuando vio por vez primera la cinta protagonizada por Boris Karloff. Ese, ha dicho, fue un momento crucial para su gusto por el horror gótico, porque además los monstruos daban la facilidad de hablar de cosas existenciales como saber a qué se viene a la vida y quién es cada quien. "Para mí fue un momento religioso, porque todo lo que pensaba sobre la imaginería católica tenía sentido. Pensé: ´esto es algo sobrenatural, y ese soy yo. Así es como soy. Por eso no encajo´", ha expresado.

3. Víctor Frankentein, el considerado científico loco por la película original, aquí fue abordado como si fuera músico y una estrella de rock. Es decir, es famoso, reconocido y tiene la facultad de querer arriesgarse. El actor Oscar Isaac considera que eso permitió otra forma de abordar al personaje. "Es un artista incomprendido y eso lo impulsa a hostigar. Cuando Víctor entra al laboratorio la primera vez, se lo imagina como un escenario, no como un laboratorio", externa el histrión.

4. Para poder interpretar a la Criatura, el actor Jacob Elordi (nominado al Oscar) se familiarizó con los movimientos lentos y teatrales de la danza japonesa but?, que le daría cierta elasticidad al personaje. También usó los libros otorgados por Del Toro para reflexionar acerca de cómo podría sentirse la Criatura como un recién nacido en el mundo, asustado por las sensaciones y ruidos desconocidos, mientras busca aprobación y orientación.

5. El "armado" de la Criatura sobre el cuerpo de Elordi requirió de 42 aparatos protésicos independientes (únicamente la cabeza y hombros contabilizaban 12). Cuando lo vea en grande, note que el rostro tiene muchos colores y eso es porque al ser hecho con restos de varias personas, la piel no "envejece" al mismo tiempo, por ello tiene partes azules.

6. El laboratorio fue construido en su totalidad en una torre de agua abandonada. Pero lo anecdótico es que por ahí verá, si pone atención a los detalles, que la ventana redonda tiene mucho parentesco con las mostradas en "La forma del agua" y "La cumbre escarlata", cintas anteriores de Del Toro.

7. La edición del filme se hizo al estilo Del Toro. Al mexicano le gusta editar las tomas del día anterior, antes de empezar el rodaje. Eso significa que el equipo deba llegar una hora antes de la establecida y ver los avances. Eso permite tener fresco lo ya hecho y notar si hay alguna cosa que se deba hacer o agregar en caso necesario.

8. El barco, que es un personaje esencial para la historia, se construyó realmente. Normalmente el equipo de diseño de producción sólo hace una parte y lo demás se ajusta con efectos visuales. Aquí se tuvo casi un barco completo, el cual se podía mover con un dispositivo especial.

9. Por cierto que la novela original, publicada en 1818, apenas y salió con un tiraje de 500 ejemplares. Su autora no tenía esperanza alguna que fuera un éxito, pese a que había sido bien recibida por amigos.