"Bardo", de Iñárritu lanza póster; ya tiene fecha de estreno

"Bardo", la nueva película de Alejandro González Iñárritu, será una muestra más de los nuevos tiempos de exhibición, en donde no son necesarios 90 días entre que una cinta salga en cines y el tiempo para llegar a plataformas de streaming.

El filme protagonizado por Daniel Giménez Cacho se estrenará en salas tradicionales de México y otros países como EU el 27 de octubre, para luego estar en Netflix a mediados de diciembre.

Entre una ventana y otra habrán pasado 50 días, casi la mitad de lo que en época prepandémica se permitía.

De hecho, esa fue una de las razones para que "ROMA", de Alfonso Cuarón, no se exhibiera en las grandes cadenas, sino que optara por salas independientes de la República Mexicana.

Esta mañana, además de dar a conocer las fechas de lanzamiento, Netflix quien tiene ahora el filme, dio a conocer el primer poster teaser de la producción rodada el año pasado en locaciones de la Ciudad de México, Baja California y San Luis Potosí.

"Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades", tiene como eje central a Silverio, un renombrado periodista y documentalista mexicano que vive en Los Ángeles, quien, después de recibir un prestigioso premio internacional, se ve obligado a regresar a su país de origen.

En México, de acuerdo con el comunicado oficial, se enfrenta a preguntas universales y al mismo tiempo íntimas sobre la identidad, el éxito, la mortalidad, la historia de México y los profundos lazos familiares que comparte con su esposa e hijos.

"Bardo" fue escrita por el propio González Iñárritu ("El renacido" y "Birdman") y Nicolás Giacobone.

En el elenco se encuentran, entre otros, Ximena Lamadrid (¿Qué pasó con Sara?), el debutante Iker Solano, Rubén Zamora (Paramédicos), Andrés Almeida (Los Héroes del Norte), José Antonio Toledano (Esto no es Berlín) y el chileno Luis Gnecco (Neruda).

La dirección de fotografía estuvo a cargo del fotógrafo franco-iraní Darius Khondji (Amor), el diseño de producción fue llevado a cabo por el ganador del Oscar, Eugenio Caballero (El laberinto del fauno) y el diseño de vestuario por Anna Terrazas (ROMA).

"Bardo" se presentará esta semana en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde competirá por el León de Oro.