Belinda envía mensaje tras la muerte del rapero Milkman en México

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- La muerte del rapero independiente

, cuyo nombre real es Óscar Botello,

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, la cantante tiene un tema con él, y a través de Instagram lo despidió con un amorosoElera conocido por susen la escena urbana, incluyendo el tema "Sueño de ti" con; fue elquien dio a conocer la noticia de su fallecimiento.Sin dar mayor detalle, agradeció elque recibieron, así como la donación de sangre y dinero."Aquí. Una última vez les escribo desde un lugar muy vulnerable para decirles que miesta tarde. No tengo palabras para describir y expresar elque tengo hacia todos ustedes, a los que me han escrito y acompañado estos días. Gracias a los que donaron sangre y dinero y a quienes han estado al pendiente de nosotros", se lee.En el comunicado se especificó que Milk se fue, que sonson hermanos, son familia; se destacó que Milk se fue dejando un legado."Él dejó unaen este mundo y seguirá viviendo en su música, en su arte y en todos nosotros.Y siempre vivirá en mí"., quien se encuentra entrabajando en la serie "Carlota", donde será la protagonista, compartió su pesar en unen el que destacó queeray una quien conocía desde hace mucho tiempo."Hoy amanecí con esta. Una de las personas más talentosas,desde hace tantos años al que heya no está con nosotros @milkman le agradezco a la vida que me diera la oportunidad de conocer tu talento y trabajar contigo. Jamás lo olvidaré. Sé que luchaste hasta el final y quiero agradecer a todos los que lo apoyaron hasta el último momento. Milk siempre serás recordado y amado,".