Sheinbaum plantea posible puente aéreo para apoyar a Cuba

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

no descartó la posibilidad de abrir un puente aéreo para que otros países envíen

, aunque precisó que dicha medida dependería de unadel"Si lo pide Cuba, pues habría esas condiciones, por supuesto. Ahora, no están cerrados los vuelos, (en México) pueden cargar (turbosina), pueden venir a México, eso sí. De hecho, los, deno están cerrados a Cuba, porque aquí hay turbosina", señaló tras ser cuestionada sobre si habría la posibilidad de que México abra un puente aéreo.La mandataria subrayó que actualmentepara vuelos entre México y la isla, y que las aerolíneas puedenen territorio nacional.EL UNIVERSAL publicó este viernes que aún existe margen para que en Cuba se concrete una apertura y se establezca una negociación "civilizada" con Estados Unidos para evitar una catástrofe humanitaria, consideró, exembajador de México en La Habana en 2000.El diplomático sostuvo que ambos países deben evitary planteó que la presidenta mexicana podría desempeñar un papel de interlocución ante el presidente estadounidense, a fin de que no se utilice la fuerza ni se adopten medidas que "estrangulen" a la isla.Las declaraciones se dan en medio dey del debate sobre lay humanitaria en Cuba, así como el papel que podría jugar México en un eventual proceso de mediación.