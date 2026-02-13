Sheinbaum plantea posible puente aéreo para apoyar a Cuba
Actualmente no hay restricciones para vuelos mexicanos a Cuba, y las aerolíneas pueden abastecerse de turbosina en México.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- La presidentaClaudia Sheinbaum Pardo no descartó la posibilidad de abrir un puente aéreo para que otros países envíen ayuda humanitaria a Cuba
, aunque precisó que dicha medida dependería de una solicitud formal del gobierno cubano.
"Si lo pide Cuba, pues habría esas condiciones, por supuesto. Ahora, no están cerrados los vuelos, (en México) pueden cargar (turbosina), pueden venir a México, eso sí. De hecho, los vuelos mexicanos, de aerolíneas mexicanas no están cerrados a Cuba, porque aquí hay turbosina", señaló tras ser cuestionada sobre si habría la posibilidad de que México abra un puente aéreo.
La mandataria subrayó que actualmente no existe restricción para vuelos entre México y la isla, y que las aerolíneas pueden abastecerse de combustible en territorio nacional.
EL UNIVERSAL publicó este viernes que aún existe margen para que en Cuba se concrete una apertura y se establezca una negociación "civilizada" con Estados Unidos para evitar una catástrofe humanitaria, consideró Heriberto Galindo, exembajador de México en La Habana en 2000.
El diplomático sostuvo que ambos países deben evitar posturas radicales y planteó que la presidenta mexicana podría desempeñar un papel de interlocución ante el presidente estadounidense Donald Trump, a fin de que no se utilice la fuerza ni se adopten medidas que "estrangulen" a la isla.
Las declaraciones se dan en medio de tensiones internacionales y del debate sobre la situación económica y humanitaria en Cuba, así como el papel que podría jugar México en un eventual proceso de mediación.
