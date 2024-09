Belinda reversiona 'El baile del sapito' en Festival Arre

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- Belinda participó por primera vez, desde que comenzó con su etapa como intérprete de música regional, en el Festival Arre, recibiendo el gran aplauso del público que, sorprendido, coreó eufórico la versión tumbada de "El baile del sapito", una de las canciones que la hicieran famosa cuando todavía era una estrella infantil.

Anoche, se llevó a cabo el primer de dos conciertos que forman parte de la segunda edición de Arre, el festival que honra a la música regional mexicana.

Entre las y los artistas que se dieron cita ayer, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se encuentran Alfredo Ríos, el "Komander", Tito Double P, Nathalia Milán, Carolina Ross, Joss Favela, Bobby Pulido y, por supuesto, Los Tigres del Norte, quienes cerraron la noche.

En el caso de Beli, subió al escenario entre las 19:30 a 19:50 horas, tiempo en que sorprendió al subirse a un tono mecánico, desde el que interpretó sus nuevos éxitos; "Cactus", "300 noches" y "La Mala".

Lo que resultó toda una sorpresa fue que, además, la cantante sorprendió cuando comenzaron a sonar los primeros acordes de "El baile del sapito", que interpretó originalmente en 2002, como parte de la banda sonora de la telenovela "Cómplices al rescate".

Sin embargo, el tema sonó distinto a sus sonidos originales, pues a pesar de que la canción cuenta con sonidos de acordeón, la noche de ayer adoptó los ritmos característicos del tumbado.

La interpretación del "Sapito" de Belinda fue muy bien recibida, pues por años, ha sido una de las canciones que el público más le solicita cuando se presenta en vivo.

Cabe destacar que, anoche, la cantante recibió la sorpresa que dos discos de platino, por el éxito que ha resultado su tema "300 noches", que interpreta con Natanael Cano, y otro de disco, pero de oro, por las ventas que ha generado "Cactus", el primer sencillo, de esta producción discográfica, que lanzó.

Inspirada y muy agradecida, la cantante compartió un mensaje de superación y aliento para sus seguidores, a quienes los impulsó a no rendirse y luchar por sus sueños.

"Si me hubieran dicho que esto iba a pasar hace un año, no me lo hubiera creído, (...) un mensaje a todos los que creen que nunca lograrán conseguir sus sueños, ¡falso, falso!, no importa cuantas veces te caigas, te tiren, te lastimen, te hagan sentir que no vales nada, tú tienes la capacidad de volverte a levantar y de salir adelante pase lo que pase, porque eres realmente maravilloso, mañana será otro día y tendrás la oportunidad y la capacidad de empezar de cero una y mil veces...".