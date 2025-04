La CNTE amenaza con otro platón

Luego de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció un nuevo paro nacional y otro plantón en el Zócalo de la Ciudad de México para el 15 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que sigue el diálogo y mencionó que no habrá represión "porque no es como en el pasado".

En su conferencia mañanera de este lunes 14 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró también que el Fondo de Pensiones para el Bienestar está garantizado.

"No consideramos que un paro nacional sea necesario, sobre todo cuando están abiertas todas las vías de diálogo, nunca nos hemos negado a nada. Más bien es el planteamiento de hasta dónde podemos llegar y seguir viendo diferentes opciones para una pensión justa, un salario digno para las y los profesores, y la carrera magisterial, cómo mejorar las condiciones de la carrera magisterial, y todo lo que se requiera para apoyar las maestras y a los maestros de México", dijo.

Garantizó que no habrá represión para que hagan su plantón en el Zócalo "porque no es como en el pasado".

"Se está dialogando con ellos, dialogando en los estados también porque hay algunas demandas que tiene a nivel estatal", dijo al mencionar que "a diferencia del pasado", hubo un cambio con beneficios para las y los docentes en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Afirmó que a los maestros y a las maestras se les ha beneficiado, ante la demanda de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007.

Aceptó que algunos maestros no están todavía de acuerdo con el Usicamm: "Lo que estamos planteando es que no sea nada más en las reuniones con la CNTE o con el SNTE, con las cúpulas sindicales que decidamos eso, sino que nos vayamos a platicarlos con las maestras y los maestros, escuela por escuela para saber qué es lo que más les afecta a los maestros y qué es lo que ellos quieren".

Comentó Sheinbaum que hay temas en los que "no hay el suficiente presupuesto" para poder cumplir con todas las demandas, "pero se hace hasta lo que se puede, hasta donde se puede, como diría Juárez, para poder ayudar a las maestras y los maestros de México".

"¿Es viable derogar esta Ley que ellos están demandando de 2007?", se le preguntó.

"Así como está planteada tiene muchas dificultades por cómo están ya constituidas las Afores. Lo que se hizo con el presidente López Obrador es que se les dio una alternativa, porque finalmente, más allá si se deroga el 2007 o no, lo importante, lo de fondo, es una pensión justa, que todas las maestras y los maestros se vayan con una pensión justa y eso es lo que se planteó con el Fondo de Pensiones para el Bienestar", respondió al mencionar que se siguen viendo todas las posibilidades.