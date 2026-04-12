Belinda y Danna se reencuentran en Madrid y cantan juntas

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).-

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sorprendieron a sus seguidores, luego de ser captadas cantando en el "", en Madrid, donde interpretaron temas como "Mala fama" y "Amor a primera vista", desatando especulaciones sobre una posibleLejos de los escenarios y las producciones, ambas cantantescon el público en un, lo que rápidamente seen redes sociales.La expectativa creció cuandocompartió un video en, junto a la intérprete de "Luz sin gravedad", acompañado del mensaje: "", lo que sugeriría el posible título de una, aunque hasta ahora no hay confirmación oficial.-----Unaque viene de antesEl encuentro no es casual.ya mantenían una relación cercana dentro de la industria, donde también destaca su vínculo con. En, las tres artistas fueron vistas juntas en una fiesta en Miami por el lanzamiento del sencillo "Soltera", donde dejaron ver la complicidad que existe entre ellas.Tiempo después,colaboraron en "", tema incluido en el álbum "Indómita". Durante la presentación, las tres protagonizaron un momento viral cuandose refirió a ellas como ""."Somos. Tú,, empezaste desde muy chiquita igual que yo, hemos crecido en la música, eres demasiado talentosa, te admiro mucho, respeto y agradezco mucho que estés apoyándome", expresó.Por ahora, no se han revelado detalles oficiales sobre la canción, como la fecha de lanzamiento o el título definitivo, pero es posible queentrepueda concretarse próximamente.