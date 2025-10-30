Bellakath deja plantados a fans en concierto de Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Los fans veracruzanos de Bellakath se llevaron una decepción, luego de que la cantante no subiera al escenario del concierto que iba a ofrecer la semana pasada, pese a que sí se encontraba en el recinto. Los organizadores del evento afirmaron que la reggaetonera no tuvo la disposición de esperar a que se solucionaran unos problemas técnicos, mientras que ella alegó que, en realidad, el motivo de su reticencia tenía que ver con que no le habían pagado.

La intérprete de "Gatita" fue anunciada como una de las artistas invitadas a la "Expo Feria Ganadera Ylang Ylang". Sin embargo, a poco de que se acercara la hora de su actuación, una de las organizadoras subió al escenario del World Trade Center de Veracruz para explicar que estaban presentando un inconveniente; Bellakath no subiría a cantar.

"Me es preciso informarles que, lamentablemente, la artista Bellakath no se va a presentar el día de hoy", introdujo.

La organizadora indicó que la cantante no había esperado a que se solucionara el problema técnico que estaba presentándose:

"No esperó a las personalidades encargadas de solucionar el problema de dicha consola, que podrán ver aquí atrás", dijo, mientras señalaba a sus espaldas.

Inmediatamente, la cantante recurrió a sus redes sociales para demostrar a sus fans que seguía en las instalaciones de la Expo y dio a conocer su versión de los hechos, señalando que, si estaba negándose a subir al escenario, no había sido por impaciencia sino porque los encargados del show no habían cumplido con lo acordado.

"Hola muchachos, yo estoy aquí, en donde va a ser el evento, desde hace rato, no han traído las cosas para hacer el soundcheck, la gente no ha pagado y, aun así, vine a hacer el soundcheck, pero no han pagado, mi equipo está sin comer porque estamos esperando y ya vienen de un viaje largo", detalló.

Fue así que informó a sus fans que, pese al gran deseo que tenían de reencontrarse con ellos, no podía ofrecer el concierto por la falta de pago y compromiso de los encargados del evento.

"Creo que no hay seriedad en el evento por parte de la persona que nos contrató, nosotros nos vamos a retirar, yo tenía muchas ganas de ver a mi gente de Veracruz, los amo demasiado, esto no quedó en mí, yo estoy aquí pero, si la gente que me contrata no cumple con esto, yo tampoco puedo asistir acá", explicó.

Por su parte, la organizadora afirmó que Bellakath había recibido el 50 por ciento de su pago, el cual le habrían entregado cuando se confirmó su participación, aclarando que, si aún no le entregaban el resto de la cifra prometida, fue porque esa se proporcionaba luego de que ofreciera el show.