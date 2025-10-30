Celebra sus 41 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Katy Perry celebró su cumpleaños número 41 en medio de su nueva etapa amorosa y su gira “Lifetime Tour”, pero también en medio de una ola de críticas. La cantante ha sido duramente señalada tras un incidente con su pastel de cumpleaños, que terminó siendo probado por sus bailarines después de caer al suelo.

La intérprete festejó un año más de vida en los bastidores tras una presentación de su gira. En un video que compartió en sus redes sociales, se la ve con un vestido azul, rodeada de su equipo, soplando las velas de su tarta.

Más tarde, sonriendo y en tono juguetón, intentó lanzarle el pastel a un hombre detrás de ella, pero falló y el pastel terminó en el suelo. En el clip se aprecia como algunos de sus bailarines probaban trozos del postre caído, disfrutando del momento.

Las imágenes generaron controversia, especialmente después de que una usuaria en X compartiera estar “genuinamente confundida y molesta” debido a que, según ella, su madre había horneado el pastel, aunque esto podría haber sido una broma sarcástica. A partir de ahí, otros fanáticos se sumaron a las críticas hacia Perry.

Muchos usuarios acusaron a Katy de ser una persona “repugnante”: “A una mujer adulta no le importa quién va a limpiar el desastre que ha hecho ni quién se ha esforzado por preparar ese pastel”, comentó uno de ellos. Otros se quejaron por el desperdicio de comida: “Esta mujer es realmente patética”.

Algunas críticas fueron aún más severas: “Mientras el hambre azota diversas partes del mundo, ¿cuándo dejará Perry de vivir en su burbuja y se dará cuenta del problema?”, dijo un usuario.

Varios seguidores también lamentaron el desperdicio, destacando que el pastel fue preparado con esfuerzo y cariño:

“Qué desperdicio... ni siquiera tuvo la decencia de conservarlo. Alguien lo hizo durante horas con amor y pasión”.

Otro comentó: “Esto es una de esas cosas vergonzosas que hace. ¿Por qué tirar ese pastel y hacer que tus empleados lo coman del suelo? ¡Qué asco!”. Asimismo, hubo quienes defendieron a Katy, sugiriendo que, si el pastel no venía de su equipo, era comprensible no comerlo por razones de seguridad.

Hasta la fecha, los representantes de Katy Perry no han respondido sobre el incidente, pero la cantante eliminó el video de su cuenta de Instagram.