Bellakath, lista para hacer sonar a su "Gatita" en el EDC

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- Las puertas del Autódromo Hermanos Rodríguez ya están abiertas para el tercer día de actividades del festival de música electrónica EDC México 2023, fecha en la que se presentarán 95 artistas, de entre las cuales se destaca Bellakath, nada más ni nada menos que la cantante del exitoso tema "Gatita".

La compositora e intérprete de "Papi quiero perrear", recurrió a sus redes sociales para causar euforia entre todas y todos sus fans que, desde hace días, se muestran expectantes ante la presentación de la artista de 25 años:

"Estamos listas, a romper", escribió la intérprete quien estará en el escenario MIXX Stage junto a DJ Foxy y Gerardo Calles, espacio en donde ya tocó Allen Wish y Loreto Ko.

Algunos otros músicos que se presentarán este domingo son Galantis, a las 23:13 horas en el Kinetic Field; Medusa a las 21:44 horas; y Nicky Romero a las 18:57 horas, en este mismo escenario.

Mientras que el Circuit Grounds estará Above & Beyond a las 23:15 horas y Eric Prydz a las 00:30 horas.

En total, hay nueve escenarios, en los cuales las y los asistentes pueden disfrutar de los beats de Kinetic Field, Circuit Grounds, Neon Garden, Wasteland, Stereo Bloom, MiXX Stage, Mushroom House Art Car, Boombox Art Car y Bionic Jungle.

Se espera que para este tercer y último día acudan más de 100 mil personas que, además, podrán disfrutar de los juegos mecánicos que ahí están instalados, mientras escuchan el sonido electrónico proveniente cualquier de los escenarios, algunos de ellos son itinerantes que se desplazan a lo largo de este espacio, como por ejemplo un estéreo gigante en donde DJs tocan su música mientras camina de un lugar a otro.

La gente continúa ingresando a la curva cuatro de este autódromo, las estaciones del metro más cercanas son Velódromo, Ciudad deportiva y Puebla, de la línea 9, mientras que del Metrobús están UPIICSA y El Rodeo, de la línea dos.