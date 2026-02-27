"BENDITO CORAZÓN" CRUZA FRONTERAS

Tras su paso sorpresivo en México, donde llegó a los 900 mil asistentes siendo por ahora la cinta nacional más vista en el año, la película "Bendito corazón" sigue su camino en EU donde los exhibidores han tenido que subir la cantidad de pantallas al ver la respuesta del público. La cinta protagonizada por Lisset, Salvador Zerboni y Frank Rodríguez, está basada en un milagro ocurrido en el siglo XIX con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, cuyo santuario se encuentra en Jalisco.

La cinta cuenta cómo una pareja de españoles, con un problema de alcoholismo, resuelven el caso con la ayuda de la imagen.

"Creo que todo esto es un fenómeno de identidad. Cuando nos decidimos a distribuir ´Bendito Corazón´, fue por sus valores de identidad con la audiencia latina en Estados Unidos y en Latinoamérica. Hay una gran necesidad de cine familiar que apela a valores universales como la familia, la honestidad, la empatía y, en este caso, la religión, que sabemos que muchos latinos cultivan en su vida diaria y que el cine de Hollywood hace caso nulo", considera Gerardo E. Domínguez, presidente de Million Dollar Cinema Studio, responsable del título en EU.