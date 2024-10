Bezares y Stanley se dan un abrazo en el programa "Hoy"

Ya se dio el primer abrazo entre Mario Bezares y Paul Stanley después de que el hijo del fallecido conductor entrara a "La casa de los famosos México" y le diera un mensaje a Mario, ganador del reality que visitó la mañana de este miércoles el programa "Hoy".

El momento fue emotivo, y después de la petición de la conductora Andrea Legarreta, Mario y Paul, que se encontraban en frente a las cámaras accedieron a abrazarse y Mario le dedicó un mensaje al hijo del que fuera su mejor amigo.

"Eres parte de mi vida, de algo bello que todo sucedió, todo, te dejé de ver cuando tenías 11 años, si fue el teléfono, no fue el teléfono, los maremotos, pero siempre estás en mi corazón y siempre quería yo verte, desafortunadamente la gente, la prensa te calentaba la cabeza que si decía o no decía, y lo entiendo perfectamente bien y tu dolor, tu gran dolor, lo entiendo perfectamente bien porque yo también lo tengo", admitió.

Mario aplaudió que con la llegada de Victoria, el dolor de Paul, a quien dijo ve como a un hijo, sanará.

Stanley, quien no pudo contener el llanto, admitió que en los pocos recuerdos que tiene con su padre Paco Stanley, siempre estuvo Mario.