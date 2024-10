Preocupa Christina Aguilera a sus fans por pérdida de peso

Los fanáticos de Christina Aguilera continúan asombrados por el aspecto de la famosa cantante, quien luce cada vez más esbelta. Algunos incluso aseguran que ha descubierto el secreto de la juventud. Sin embargo, un reciente video que circula en TikTok ha generado especial preocupación entre su comunidad de seguidores.

El clip, grabado por un fan que asistió a un evento donde la intérprete celebraba los 25 años de su primer álbum, muestra a Christina vistiendo un ajustado traje negro que resalta su silueta, complementado con botas del mismo color y una coleta alta que estiliza su característica cabellera rubia.

Al principio, la artista parece no notar la cámara, pero luego sonríe e interactúa con la persona que la está filmando en Barry's Bootcamp, un estudio de ejercicios en West Hollywood.

Mientras algunos defensores de Aguilera argumentaron en los comentarios que siempre ha sido de contextura delgada, otros han destacado su notable pérdida de peso en comparación con años anteriores, llegando incluso a cuestionar si realmente se trataba de ella. "La Christina Aguilera de Temu", "Cristina parece un trago de whisky, pequeñita", "Parece que no es Christina Aguilera", "Solo queda su cabeza", "Está desapareciendo", "Madre mía, ¡si no queda nada de ella!" fueron algunos de los comentarios que se leyeron en redes.

Por su parte, la cantante compartió su propio material audiovisual donde se le ve feliz llegando al evento, tomándose fotos y compartiendo el momento con los asistentes.

Los internautas más atrevidos decidieron preguntar directamente a la artista qué método había utilizado para adelgazar, sugiriendo el uso del medicamento Ozempic. "Ese no es cuerpo de deporte", comentó un usuario, mientras uno más añadió con ironía: "¡Soy una genio en Ozempic!".

Y continuaron las defensas a favor de Aguilera, expresando que es posible bajar tallas sin recurrir a medicamentos. "¡Sea o no Ozempic, alégrense por ella! Yo perdí 35 libras sin usar Ozempic, hay muchas opciones además de las cirugías y medicamentos", comentó otro.

Ya en mayo de este año, durante su participación en el Tecate Emblema en México, la intérprete de "Lady Marmalade" fue objeto de especulaciones por su figura similar a la de los inicios de su carrera. Durante el festival, Aguilera subió al escenario con un corsé negro, medias color carne que resaltaban su diminuta cadera y botas largas, lo que avivó los rumores sobre el uso del fármaco, aunque la artista no ha confirmado nada al respecto.

El Ozempic, utilizado principalmente en pacientes diabéticos, ha ganado popularidad en la industria del espectáculo estadounidense debido a su capacidad para ayudar a perder peso rápidamente, y que le ha valido el apodo de "la droga de Hollywood". Pese a su efectividad para alcanzar la "apariencia corporal deseada" en poco tiempo, muchos parecen ignorar los posibles efectos secundarios y su verdadero propósito: regular los niveles de azúcar en adultos con diabetes tipo 2.