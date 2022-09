Big Time Rush ocasiona caos a su llegada a la Ciudad de México

A-AA+

Un enorme caos fue lo que ocasionó la boyband estadounidense Big Time Rush a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, donde cientos de fans ya los esperaban para poder verlos y darles la bienvenida a la capital del país.

Kendall Schmidt, Logan Henderson, James Maslow, Carlos Pena, llegaron al lugar rodeados por una serie de guardaespaldas los cuales no permitieron que los fans se acercaran a los artistas quienes portaban gorras, lentes oscuros, como si quisieran pasar desapercibidos, pero no contaban con la multitud que los aguardaba.

En redes sociales ya circulan varios videos en los que se puede apreciar a los cantantes tratando de abrirse paso entre un verdadero mar de gente, gritos de varias jovencitas y varios celulares que intentaban fotografiarlos. El equipo de seguridad trató, en todo momento de que los seguidores se mantuvieran alejados, pero la afluencia de gente era tal que muy poco fue lo que pudieron hacer.

La noche de ayer martes, la banda se presentó en Guadalajara, Jalisco, donde no sólo lograron un lleno total, también complacieron a sus fans con varios de sus más grandes éxitos y hondearon la bandera nacional en el escenario. Esta noche ofrecerán un concierto en el Palacio de los Deportes lo que tiene muy emocionados a sus fans capitalinos.

Un primero de octubre de 2011 fue la primera ocasión que Big Time Rush pisó suelo mexicano, y aunque en aquella ocasión realizaron el viaje para abrir los conciertos en el Foro Sol de un joven Justin Bieber, el revuelo de sus seguidores fue el mismo a la que ocasionaron hoy 11 años después.

La última ocasión que se presentaron en vivo en México fue en el 2013 cuando la agrupación llenó el Palacio de los Deportes, dos años después de esa presentación dieron a conocer que se separarían para tomar un descanso y trabajar en proyectos de forma individual.

En el año 2020 pese a las complicaciones por la pandemia el cuarteto reapareció en un evento en línea para ofrecer un show acústico que fue transmitido a nivel mundial. Debido al éxito las 4 temporadas de su serie fueron colocadas en Netflix logrando escalar al top diez rápidamente.

El grupo que logró la fama gracias a su serie en el canal Nickelodeon, sigue fascinando a su fandom aún después de haber permanecido separados por 6 años, la reunión estaba confirmada desde el año 2021, y se anunciaron conciertos por su reunión, dentro de los cuales se encontraba su visita a la Ciudad de México y el viernes se presentará en Monterrey, antes pasaron por París y Londres.