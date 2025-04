Billy Idol se confiesa

Cuando Billy Idol se dio a conocer por primera vez en la cultura estadounidense a principios de la década de 1980, vestido de cuero y con el cabello decolorado, no sólo trajo un sonido punk rock al público general. El músico británico tenía una nueva actitud, una nueva forma de ser rebelde.

Ahora, más de cuatro décadas después, Idol tiene la sabiduría para reflexionar. Esto ha llevado a un nuevo documental sobre su vida, “Billy Idol Should Be Dead” (Billy Idol debería estar muerto), que se estrenará en el Festival de Cine de Tribeca, y a un nuevo álbum de punk-pop fino titulado “Dream Into It”.

“Fue un proceso gradual, realmente”, comentó sobre el lapso de 11 años entre sus álbumes. “No es que no quisiéramos hacer un álbum, era más como que estábamos preparándonos para hacerlo”.