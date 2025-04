Canto feminista

Ciudad de méxico. - Dos días antes del lanzamiento de su nuevo álbum, la cantautora mexicana Vivir Quintana se encontraba en una prisión de mujeres en México. La cantante había pasado los últimos diez años visitando a mujeres encarceladas tras defenderse y, al hacerlo, matar a sus abusadores.

Sus historias se convirtieron en parte de “Cosas que sorprenden a la audiencia”, su más reciente álbum lanzado el jueves.

Cuenta la historia de diez de estas mujeres, pero por primera vez, Quintana lo hace a través de “corridos”, un género musical mexicano típicamente dominado por hombres y, a veces, controvertido que ha retomado protagonismo en la música mexicana en los últimos años.

El álbum, explicó Quintana, nació de su deseo de profundizar en los aspectos más complicados de la violencia de género.

“Este disco tiene un corazón diferente”, dijo Quintana, de 40 años, en una entrevista, luciendo botas rojas brillantes, su característico mechón plata atravesando su cabello negro. “Pero este disco hay que entender que no es para vender, sino que es para cambiar conciencias”.

“Tantas veces no me defendí”

Sus canciones están destinadas a crear conciencia sobre los crecientes niveles de violencia contra las mujeres en toda América Latina: grupos de derechos humanos estiman que un promedio de diez mujeres son asesinadas en México cada día, y un sistema de justicia que muchos creen protege a los abusadores y silencia las voces de las mujeres.

En muchos casos, mujeres como las de los corridos de Quintana son acusadas de “exceso de legítima defensa”, cargos que han generado indignación entre muchos en México.

“Tantas veces temí por mi vida. Tantas veces no me defendí”, cantó Quintana, acunando su guitarra mientras su potente voz resonaba por los pasillos del edificio de su discográfica. “Ahora vivo en prisión encerrada, y me siento más libre que en casa”.

Amplificar las voces de las mujeres ha sido un sello distintivo de la carrera de Quintana, y la catapultó a la fama en México y más allá.

En 2020, su “Canción sin miedo” se convirtió en un himno para la marcha del Día de la Mujer en México y el movimiento feminista en América Latina.

Su propósito, agregó, es elevar a las sobrevivientes de la violencia de género y proporcionar un punto de conexión para las mujeres encarceladas como las de sus baladas.