Billy Idol se presenta en CDMX con su gira It's A Nice Day To... Tour Again!

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- La nostalgia está a la orden del día, y para toda esta generación de los años 80 y 90, llega a México una de las leyendas vivas del rock, Billy Idol, quien celebra 50 años de trayectoria desde sus inicios en la banda de punk Generation X.

Su gira "It´s A Nice Day To... Tour Again!", el cantante británico se presentará este domingo 30 de noviembre en el Estadio Alfredo Harp Helú, recientemente activado para conciertos masivos, en punto de las 20:30 horas.

Billy Idol parece haber encontrado un nuevo aire de inspiración, y más allá de revivir su carrera, es un tema de confirmarla con un nuevo álbum, un documental y reediciones.

En abril de 2025 lanzó su nuevo álbum "Dream Into It", bajo el sello Dark Horse Records, que incluye una colaboración con Avril Lavigne titulada "77". El álbum debutó en el Top 10 de las listas de ventas en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Alemania, recordando la consolidada vigencia del artista británico a nivel mundial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De la misma manera su historia, ha sido retratada por el documental "Billy Idol Should Be Dead" del tres veces ganador del Grammy Jonas Åkerlund, estrenado en junio de este año en el Festival de Cine de Tribeca, el filme muestra material inédito, testimonios íntimos y un recorrido profundo por la transformación del músico: de ser un pionero del punk a convertirse en un ícono del rock ´n´ roll.

El documental reúne entrevistas con el propio músico, su familia, colegas y colaboradores, revelando los desafíos que enfrentó a lo largo de su carrera y cómo, a casi cinco décadas de haberse iniciado en la música, continúa siendo una figura para el rock internacional. El filme se puede ver en la plataforma de MUBI.

Si tu idea es cantar temas como "Eyes Without face", "Dancing With Myself" o "Rebel Yell" junto a su creador Billy Idol y su "It´s A Nice Day To... Tour Again!" en el Estadio Alfredo Harp Helú debes de tener algunas consideraciones.

En cuestiones de ubicación y transporte el estadio, casa de los Diablos Rojos del México, se encuentra dentro de las instalaciones de la Ciudad de los Deportes Magdalena Mixihuca, la entrada es por la puerta 8 y la estación de metro más cercana es Puebla de la línea 9, la café.

Si piensa ir en vehículo privado o de pago, solo ten en consideración el tráfico que se hará por la zona al tener cerca el Palacio de los Deportes, el Estadio GNP y el Velódromo Olímpico, sedes que convocan otros espectáculos que pueden provocar contingencia vehicular.