CORREXTUMARCA, "UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE"

CORREXTUMARCA, "UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE"

CORREXTUMARCA, "UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE"

SE LLEVA A CABO CON GRAN ÉXITO EN SU CUARTA EDICIÓN

Por Redacción PULSO

Noviembre 28, 2025 03:00 a.m.
A

La cuarta edición de la Carrera de las Empresas Corre X Tu Marca 2025 ADERIAC resultó un éxito rotundo, consolidándose como uno de los eventos deportivos corporativos más importantes de San Luis Potosí. 

La competencia reunió a cientos de trabajadores, familias y equipos corporativos bajo el lema: "Más que compañeros, un equipo. Más que una carrera… una experiencia inolvidable".

En esta edición se registró la participación de más de 50 empresas y más de 2,300 corredores, quienes se dieron cita para fortalecer la unión, el compañerismo y los hábitos saludables dentro del entorno laboral.

Al frente de la organización estuvieron Graciela Rangel y Paulina Amaya, quienes se mantuvieron al pie del cañón para garantizar el óptimo desarrollo de la justa deportiva.

La prueba principal de 6 kilómetros destacó por su competitividad y entusiasmo, dejando como ganador absoluto a José Luis López Ramírez, del equipo Provi, con un tiempo de 19:06, mientras que en la rama femenil la victoria fue para Saira Karina Salas Ríos, del equipo G&W Electric, quien detuvo el cronómetro en 22:05.

Además del enfoque deportivo, el evento reafirmó su compromiso comunitario: una parte de lo recaudado será donada al H. Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, fortaleciendo así la labor social que distingue a esta carrera.

