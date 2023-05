Boletos para ver a Luis Miguel, agotados en preventa para tarjetahabientes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 16 (EL UNIVERSAL).- Hoy comenzó la preventa de los boletos para el "Luis Miguel Tour 2023" y, a tan sólo unos minutos, de que se habilitara la fila virtual para adquirir los pases, algunas y algunos usuarios ya fueron víctimas de la desilusión, pues la página oficial del "Sol" les arroja la leyenda de que los boletos ya se agotaron, sin embargo, aún hay miles de personas que esperan su turno, con la esperanza de obtener un lugar para alguno de los 13 conciertos que ofrecerá alrededor de la República Mexicana.

Luego de que ayer, cuando comenzó la preventa VIP, colapsara el sitio web del cantante, donde se está llevando a cabo la venta de boletos de su gira de regreso a los escenarios, luego de cinco años de ausencia, debido a la gran demanda que ha causado entre sus fanáticos, pareciera que aquellas y aquellos tarjetahabientes de Santander correrán con la misma suerte pues, si bien, -hasta el momento- la página no ha dejado de cargar, ni ha marcado ningún tipo de error, la espera para obtener una entrada sigue siendo larga.

En redes sociales, las y los fanáticos del intérprete de "Ahora te puedes marchar" ya han manifestado su desesperación, expresando que actualizan la página cada cierto tiempo. También hay quien lo toma con humor y mientras espera genera memes relacionados con su deseo de ver cantar en vivo al cantante que recientemente -el 19 de abril- cumplió 53 días, mismo día en que dio a conocer las primeras fechas de preventa para otras regiones, fuera de México, en las que se presentará.

Y aunque la mayoría de sus seguidores no pierden esperanzas y siguen insistiendo, hay personas que ya les aparece una notificación que reza que ya no hay boletos para el "Luis Miguel Tour 2023", que oscilan entre los $8, 670 a los $2, 342, en lo que respecta a los tres conciertos que ofrecerá en la Arena Ciudad de México, los próximos 21, 22 y 24 de noviembre.

La demanda es tan grande que, sin importar que sus fans estuvieron atentas y atentos desde minutos antes de las 10:00 horas, al acceder a la plataforma obtuvieron un lugar en la fila virtual detrás de miles de personas, por lo que la espera para alcanzar los primeros lugares podía durar todavía un par de horas más.

De hecho, en redes sociales se comenta que, en este momento, la fila virtual se detuvo, situación que también tuvo lugar ayer, pues luego de esperar por un largo rato sin que fluyera el movimiento de la fila, la página del "Sol" indicó que los boletos ya estaban agotados, por lo que este estado de compra ya está causando preocupación.