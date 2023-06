Boza recorre playas en distintos continentes con su álbum "Sin Sol"

Las canciones del álbum "Sin Sol" han llevado al músico urbano panameño Boza de las playas de Barcelona a las playas de Mazatlán, México.

En una entrevista realizada durante una breve estancia en México, en la que presentó en vivo canciones de su nuevo álbum en la capital y planeaba visitar Guadalajara y Monterrey, Boza compartió las inspiraciones y detalles de la realización de su tercer disco tras "Bucle", "Más negro que rojo" y el EP "Sonrisas tristes".

Su sencillo más reciente es "Ocean" con la artista mexicana Kenia Os.

"He grabado con pocas mujeres y nunca había tenido una mujer dentro de un álbum mío", dijo Boza. "Desde hace rato quería colaborar con una nena y se me presentó la oportunidad. Cuando la vi que se montó y le llegó al código, como decimos nosotros, me di cuenta que en verdad tiene mucho talento, es muy versátil".

Boza y la cantante se conocieron en persona el día del rodaje del video de "Ocean", que fue filmado en la tierra de Os, en Mazatlán, en el estado de Sinaloa, en la costa del Pacífico. Boza dijo que le encantó comer los platillos de mar locales.

"Soy muy amante de los mariscos y fue lo que más comía", dijo.

Con el estadounidense Dalex, interpreta "Volar", uno de los primeros temas que dio a conocer de su álbum.

"Él literalmente es panameño, él vivía en Panamá en sus inicios y lo conozco de hace ratico", señaló.

El tema tiene un video filmado en Miami en el que Boza da la apariencia de volar y estar suspendido en el aire.

"Tuve que brincar en un trampolín como tres horas", dijo. También tenía que correr y besarse con una modelo en las escenas del video.

"Las fans quedaron locas con el beso, nunca había salido en un video haciendo ese tipo de actos y quedaron como locas, como diciendo '¿por qué no me besaste a mí?' Creamos la euforia que queríamos", dijo.

"Sin Sol" es un álbum surgido de las experiencias de Boza estando de gira por Europa.

"Entre España, Italia y Francia", dijo. "Me la pasé escribiendo en los trenes, en los aviones, caminando por ahí, obviamente la vibra era totalmente diferente... Me marcó mucho la playa en Barcelona, nunca había ido a la playa de Barcelona y la vi y me gustó mucho".

El título no es para Boza algo que remita a tristeza por estar sin sol, sino que se trata de la noche.

"Siento yo que la mejor ocasión para escucharlo sería del atardecer a la noche, en una playa, siento que sería chevere", dijo.

El álbum tiene toques de house y ritmos afrocaribeños como en "Sin Waze" donde la letra menciona "la torre de París" y dice la expresión española "¡guay!".

"Tiene un ritmo muy afro, pero digo muchas cosas de Europa", dijo Boza. "Me acostumbré tanto de ir donde una nena que ya no tenía que utilizar el Waze, por eso le puse 'Sin Waze'"

"Talismán" es uno de los temas en los que Boza relata su experiencia con la fama y las relaciones interpersonales, cuando a veces son los otros quienes buscan un beneficio.

"La perspectiva que tengo hacia la vida, hacia las amistades, hacia los amores", dijo. "A veces muchas personas piensan que uno cambia, pero cambia cómo te ven, al cambiar cómo te ven uno se da cuenta que te están viendo de una manera que ya no es saludable. Y ahí es donde tal vez uno empieza a cambiar con ciertas personas".

En "Qué Prefieres?" tiene como invitado al colombiano Beéle, con quien trabajó desde cero y presencialmente en el tema, "Por eso es una de las canciones que más me gusta", dijo Boza.

La próxima semana Boza arrancará una gira por Estados Unidos. Tiene previstos conciertos en Baltimore, Houston, Chicago, Nashville, Austin y Portland, entre otras ciudades.

"Estoy súper ansioso y nervioso a la vez porque es la primera vez que canto en Estados Unidos en tantos estados y obviamente la ansiedad es cómo va el público a reaccionar, cómo me va a ir", dijo. "Pero voy con la mejor de las vibras y sé que me va a ir súper excelente y tal vez de este tour saque otro álbum, quién sabe", agregó sonriendo.