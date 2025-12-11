logo pulso
Camerino

Britney Spears de vacaciones en México con un hombre misterioso

Las recientes declaraciones de Kevin Federline han generado controversia en torno a la estrella pop.

Por El Universal

Diciembre 11, 2025 09:07 p.m.
A
Britney Spears de vacaciones en México con un hombre misterioso

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 11 (EL UNIVERSAL).- La celebración por su cumpleaños número 44, trajo a Britney Spears hasta las playas de Baja California Sur, en México, donde fue vista vacacionando.

"La princesa del pop" apareció este pasado fin de semana frente a las cámaras, ahora durante una escapada en yate. En fotografías compartidas por el portal Page Six, se puede ver a la artista subiendo a una lujosa embarcación y acompañado por un misteriosos hombre.

La cantante llevaba lentes de sol grandes y su larga cabellera rubia suelta. Además, lucía una camiseta rosa de hombros descubiertos, shorts blancos y un bikini rosado que mostró en sus redes sociales.

Y es que, la intérprete de "Toxic" compartió algunos momentos del paseo por alta mar con sus fans, a través de varias imágenes y videos en los que se muestra bailando ante la cámara y pasando algunos momentos de diversión.

Incluso, en uno de los clips, que más tarde eliminó, explicó que su acompañante no se trataba de ningún interés amoroso, sino de uno de sus primos, del que no dio más detalles.

Estas breves vacaciones ocurren en medio de una nueva polémica para la estrella del pop, ya que, recientemente se reveló que lleva semanas alejada de sus familiares y amigos.

De acuerdo con información publicada por el Daily Mail, Spears no se ha comunicado con nadie de su círculo cercano y el comportamiento que ha demostrado en sus diferentes cuentas sociales ha despertado las alarmas entre sus seres queridos.

"No responde mensajes ni llamadas", dijo una persona cercana.

Otro golpe que afectó el estado anímico de Britney fueron las declaraciones de Kevin Federline, su exesposo, quien aseguró que la artista consumía alcohol durante sus embarazos, además de que la sorprendió viendo a sus hijos dormir mientras sostenía un cuchillo en mano, lo que lo alertó.

Britney no sólo negó las acusaciones del padre de sus hijos, sino que lamentó que la relación con los ahora adolescentes sea tan distante.

