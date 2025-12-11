logo pulso
La vida le sonríe a Martha y Emiliano

No se amedrentaron ante el diagnóstico médico adverso

Por Leonel Mora

Diciembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
La vida le sonríe a Martha y Emiliano

Cuando Emiliano era un niño de kínder, la vida de su familia prometía mucho. Su mamá, Martha Elena, trabajaba en una buena empresa operando un montacargas y ganaba muy bien, sin embargo, todo cambio cuando ese pequeño fue diagnosticado con autismo y hubo que hacer cambios drásticos para atender su especial condición.

Su mamá renunció a un buen empleo y de pronto se vio sin saber qué hacer. Recuerda que, una vez, mientras lloraba por la incertidumbre del futuro, el propio Emiliano le preguntó "¿Por qué lloras, mamá?... ¿Estás enferma?... No, mamá. Vamos a ponernos a trabajar".

Con ese impulso y el deseo por salir adelante a pesar de una condición que en esa época era poco conocida por la población y que incluso se veía "mal", como una enfermedad extraña, Emiliano y Martha Elena incursionaron en el mundo de la repostería e hicieron decenas de pruebas en las que, con ayuda de sus más cercanos familiares, fueron afinando su sazón, experiencia, procesos y productos.

Poco a poco, hicieron mejores pasteles, mejores galletas que el mismo Emiliano decoraba y finalmente se les ocurrió producir buñuelos que empezaron a vender en las celebraciones religiosas más arraigadas en Soledad de Graciano Sánchez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En los últimos siete u ocho años, Emiliano pasó de ser un niño que se escondía bajo el escritorio de su profesor a ser un adolescente de 16 años, de gran altura y mucho talento para aprender rápidamente de todo lo que pasa frente a sus ojos. Él mismo va al mercado a comprar las materias primas para sus buñuelos, galletas y pasteles mientras su mamá lo supervisa a distancia, permitiéndole conquistar paso a paso su independencia.

El pequeño autista, además de ser en la actualidad un estudiante brillante, produce y vende hasta 500 buñuelos diarios. Aprendió, de la mano de su familia, que el amor y el esfuerzo siempre recompensan y transforman a quienes se atreven a darlo todo por crear su propio destino.

