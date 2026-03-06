Britney Spears detenida por manejar ebria en California

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).-

se mantiene alejada de las redes sociales y en espera de reencontrarse con su familia después de ser

, y luego, por manejar bajo los efectos del alcohol, un hecho que cambiará su vida, según informó unde la artista de 44 años, quien según TMZ se encuentra bien pero muy emocional.Unde la llamada "Princesa del pop", dijo a Deadline que lo ocurrido se trató de uny que se tomaránpara, además, se precisó que esto es el primer paso para un cambio de vida de la artista."Ha sido uny totalmente inexcusable. Britney va a tomar las, y esperamos que esto sea el primer paso hacia un cambio muy necesario en la vida de Britney", dijo sua la publicación.Se precisa que susy susestarán a su lado en este proceso en el que"Susvan a pasar tiempo con ella. Susvan a elaborar un plan muy necesario para prepararla para el éxito y el bienestar", agregó.TMZ reportó que, la mamá de Britney, ya secon su hija que el encuentro en persona entre ellos estaría por llevarse a cabo, y aunque han tenido una relación con altas y bajas, recientemente ésta ha mejorado considerablemente.Tras serla noche del miércoles por la policía enbajo sospecha de manejar intoxicada, la policía de carreteras trasladó a la cantante a unpara determinar el nivel de alcohol en la sangre.Fuey tendrá queante la justicia elpara responder por el caso.Ladeduró casi, específicamente 13 años, 9 meses y 12 días. Fue impuesta el 1 de febrero de 2008 tras una crisis de salud mental y finalizó oficialmente el 12 de noviembre de 2021 por orden judicial, devolviéndole lay el control sobre sus finanzas y vida personal.a personal que la cuidabaha encendido las alarmas sobre suen varias ocasiones, cuando subesemidesnuda o con el maquillaje corrido, algo que ha llamado la atención de sus seguidores, quienes le han pedido a través de mensajes en redes, que permita recibir; al parecer esto sí ocurrirá esta vez tras la detención que sufrió y que la puso muy emocional.Spears estabay cerca de su casa en el vecindario de, a unos 65 kilómetros de Los Ángeles, cuando fue, detallaron fuentes policiales.Según TMZ, la cantantea personal que la cuidaba, semanas antes del incidente de la detención; Britneya losque tenía después de firmar un acuerdo para vender sus derechos sobre su música y después de regresar a su casa entras un, México.Los(o sobriety coaches en inglés) son profesionales capacitados que ayudan a las personas ay mantener unlibre de sustancias.La artista tambiéna otras personas que la cuidaban, incluidosque vigilaban a la superestrella del pop; de acuerdo con este medio, actualmente Britneytodo el día donde sea que esté y "habla consigo misma y está en su propio mundo".Spears, quien en su auge en los años 2000 fue acechada por tabloides y paparazzi, enfrentó a su padre en la justicia para poner fin a sulegal. Tras el fallo de la justicia a favor en 2021, la estrella se casó y se divorció, publicó una biografía, vendió su catálogo musical y ha mostrado un comportamiento a veces errático en sus redes sociales, al tiempo que intenta aproximarse a sus, quienes viven con su padre, el bailarín, en Hawái.